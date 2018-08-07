Романцев: «Не нужно хоронить Еременко. Стрельцов и после пяти лет в тюрьме заиграл»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал готовящееся подписание контракта между красно-белыми и хавбеком Романом Еременко. Специалист верит, что финн принесет пользу.

– Абсолютно не согласен с теми, кто спешит хоронить Романа! Конечно, пауза в пару сезонов для любого футболиста серьезная потеря в игровой практике. Но не катастрофа. Она не может служить приговором карьере. Тем более, как я слышал, все это время парень занимался под руководством нанятого им тренера. А значит всерьез думал о том, как бы вернуться.

– Но ведь Еременко был лишен самого главного – возможности играть.

– Да, это действительно серьезный аргумент в пользу тех, кто уже собрался ставить на нем крест. Но давайте вспомним историю с нашим великим футболистом Эдуардом Стрельцовым, который после пяти лет тюрьмы вернулся в футбол и заиграл, как в молодые годы.

Еременко в «Спартаке» – это нормально