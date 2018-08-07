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  • Романцев: «Не нужно хоронить Еременко. Стрельцов и после пяти лет в тюрьме заиграл»

Романцев: «Не нужно хоронить Еременко. Стрельцов и после пяти лет в тюрьме заиграл»

7 августа 2018, 20:36
21

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал готовящееся подписание контракта между красно-белыми и хавбеком Романом Еременко. Специалист верит, что финн принесет пользу.

– Абсолютно не согласен с теми, кто спешит хоронить Романа! Конечно, пауза в пару сезонов для любого футболиста серьезная потеря в игровой практике. Но не катастрофа. Она не может служить приговором карьере. Тем более, как я слышал, все это время парень занимался под руководством нанятого им тренера. А значит всерьез думал о том, как бы вернуться.

– Но ведь Еременко был лишен самого главного – возможности играть.

– Да, это действительно серьезный аргумент в пользу тех, кто уже собрался ставить на нем крест. Но давайте вспомним историю с нашим великим футболистом Эдуардом Стрельцовым, который после пяти лет тюрьмы вернулся в футбол и заиграл, как в молодые годы.

Еременко в «Спартаке» – это нормально

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Еременко Роман Романцев Олег
Комментарии (21)
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Федорыч-НН
1533663739
Не надо путать Х. с гусиной шейкой. КТО ТАКОЙ СТРЕЛЬЦОВ!!! И что такое еременко - "звезда" местного разлива.
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Рубик Докоян
1533663959
Мы его не хороним как и не сравниваем со Стрельцовым. Стрельцов -- это глыба, а Ерёменко камушек...
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Lester84
1533664401
Зато Романцев после длительного запоя хорошо уже не затренировал
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insider_retro
1533665613
Тогда были другие люди и другое поколение... Тем всё было по плечу, а нынешним - всё по ...
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Vladarg
1533667584
Максимально некорректное сравнение.
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Опорник84
1533667813
Стрельцов -это лучшее что было за всю историю Советского,да и Российского футбола!
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zigbert
1533669492
Будем надеяться что так оно и будет.
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Полная Канистра
1533670507
прошлое не вычеркнешь из памяти тогда действительно играли высочайшие мастера футбола и любили этот вид спорта а не деньги как сейчас халтурщики
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BallWer
1533676189
Ну Спартак он выбрал потому что там ему предложили больше чем в ЦСКА. Мне кажется в любом случае цифры в контракте не большие из за клейма наркомана. А игрок он был классный, ещё бы годик и узнал бы в Европу
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OfaZavr
1533710110
не думаю что правильно сравнивать эти случаи. ведь и времена были другие и игроки были супер профессионалы и мастера. для них было главное играть не важно где и за что. Стрельцов даже под другой фамилией готов был выступать лишь бы в футбол вернуться, а сейчас только деньги да контракты в большинстве своем их интересуют, взять тоже же Еременко он заключает контракт со Спартаком только до зимы с прицелом уехать потом в какой-нибудь зарубежный чемпионат а не из большого желания играть именно в нашей команде.
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