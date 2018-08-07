Романцев: «Не нужно хоронить Еременко. Стрельцов и после пяти лет в тюрьме заиграл»

не думаю что правильно сравнивать эти случаи. ведь и времена были другие и игроки были супер профессионалы и мастера. для них было главное играть не важно где и за что. Стрельцов даже под другой фамилией готов был выступать лишь бы в футбол вернуться, а сейчас только деньги да контракты в большинстве своем их интересуют, взять тоже же Еременко он заключает контракт со Спартаком только до зимы с прицелом уехать потом в какой-нибудь зарубежный чемпионат а не из большого желания играть именно в нашей команде.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал готовящееся подписание контракта между красно-белыми и хавбеком Романом Еременко. Специалист верит, что финн принесет пользу.
– Абсолютно не согласен с теми, кто спешит хоронить Романа! Конечно, пауза в пару сезонов для любого футболиста серьезная потеря в игровой практике. Но не катастрофа. Она не может служить приговором карьере. Тем более, как я слышал, все это время парень занимался под руководством нанятого им тренера. А значит всерьез думал о том, как бы вернуться.
– Но ведь Еременко был лишен самого главного – возможности играть.
– Да, это действительно серьезный аргумент в пользу тех, кто уже собрался ставить на нем крест. Но давайте вспомним историю с нашим великим футболистом Эдуардом Стрельцовым, который после пяти лет тюрьмы вернулся в футбол и заиграл, как в молодые годы.
Еременко в «Спартаке» – это нормально