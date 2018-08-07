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    Романцев: «Не нужно хоронить Еременко. Стрельцов и после пяти лет в тюрьме заиграл»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал готовящееся подписание контракта между красно-белыми и хавбеком Романом Еременко. Специалист верит, что финн принесет пользу.

    – Абсолютно не согласен с теми, кто спешит хоронить Романа! Конечно, пауза в пару сезонов для любого футболиста серьезная потеря в игровой практике. Но не катастрофа. Она не может служить приговором карьере. Тем более, как я слышал, все это время парень занимался под руководством нанятого им тренера. А значит всерьез думал о том, как бы вернуться.

    – Но ведь Еременко был лишен самого главного – возможности играть.

    – Да, это действительно серьезный аргумент в пользу тех, кто уже собрался ставить на нем крест. Но давайте вспомним историю с нашим великим футболистом Эдуардом Стрельцовым, который после пяти лет тюрьмы вернулся в футбол и заиграл, как в молодые годы.

    Еременко в «Спартаке» – это нормально

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2018 20:36
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 09:35

      не думаю что правильно сравнивать эти случаи. ведь и времена были другие и игроки были супер профессионалы и мастера. для них было главное играть не важно где и за что. Стрельцов даже под другой фамилией готов был выступать лишь бы в футбол вернуться, а сейчас только деньги да контракты в большинстве своем их интересуют, взять тоже же Еременко он заключает контракт со Спартаком только до зимы с прицелом уехать потом в какой-нибудь зарубежный чемпионат а не из большого желания играть именно в нашей команде.

      4
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      Рейтинг: +44

      BallWer 8 августа 2018, 00:09

      Ну Спартак он выбрал потому что там ему предложили больше чем в ЦСКА. Мне кажется в любом случае цифры в контракте не большие из за клейма наркомана. А игрок он был классный, ещё бы годик и узнал бы в Европу

      -1
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      Рейтинг: +8690

      Степашкин Вова 8 августа 2018, 00:09

      Время покажет

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 7 августа 2018, 23:54

      Посмотрим ,если заиграет хорошо, если нет то пойдет ***** в чем спор, как говорят его подпишут до конца квалификации в ЛЧ!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2018, 23:07

      как можно Стрельцова сравнивать с каким то Еремой

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 7 августа 2018, 22:53

      Не нужно хоронить???

      Так он сам себя на два года от футбола "похоронил"!!!
      Подписание „Спартаком“ Ерёменко это ПЕРЕБОР!
      Хотя, деньги есть и пусть тратят, а мы посмотрим, а стоит ли наркотическая овчинка выделки.
      Маленький плюс от перехода есть.
      Дают игроку шанс заиграть и выйти на новый уровень.
      Только время покажет, как он будет играть.
      Ерёменко в УЕФА сдали рубиновские, которые раньше заправляли в Рубине, а ранее их отставили от дел.
      Пришло новое руководство и клуб стал частным.
      Они знали о пристрастии Ерёменко к наркоте и ездили в УЕФА на поклон с подарками.
      Результат на лицо!
      Ерёменко образцово-показательно наказали и на два года отстранили.
      В Европе массовое употребление футболистами НАРКОТЫ, но УЕФА закрыло на это глаза и замалчивает массовое употребление наркотиков.
      А россиянина наказали потому что он выступал в России.
      Это произвол чиновников УЕФА!!!

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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 7 августа 2018, 22:44

      Ну ляпнул !!!!
      Сравнил божий дар с яичницей ))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 августа 2018, 22:35

      прошлое не вычеркнешь из памяти тогда действительно играли высочайшие мастера футбола и любили этот вид спорта а не деньги как сейчас халтурщики

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 7 августа 2018, 22:33

      Он видимо под чем то был, решив не подписывать контракта с цска и подписав со спартаком.... не адекватное решение

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 22:18

      Будем надеяться что так оно и будет.

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