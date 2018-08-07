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    Селюк: «Подписание Еременко – это пропаганда наркотиков. Нюхайте кокаин и сможете попасть в «Спартак»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поставил под сомнение правильность подписания «Спартаком» бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко. По его словам, такой шаг можно считать пропагандой наркотиков.

    Осенью 2016 года УЕФА дисквалифицировал футболиста на два года за употребление кокаина. Его отстранение истекает 6 октября. Ранее сообщалось, что финн заключит контракт со «Спартаком» до зимы.

    «Я думал, что переход Еременко в «Спартак» – это слухи, но сейчас все серьезно. Считаю невозможным изначально, чтобы народная команда, с наибольшим количеством болельщиков, подписывала игрока, который был пойман на кокаине. Это сигнал для молодежи: нюхайте кокаин, и вы сможете попасть в «Спартак». Я удивляюсь, как к этому могли дойти и додуматься. Понимаю, что Трабукки ходит с утра до вечера с Каррерой, но руководство «Спартака», министерство спорта о чем думают?

    Сейчас речь идет о развитии детского спорта, футбола после чемпионата мира-2018. Получается, что подписание клубом такого человека является пропагандой наркотиков. Тогда надо просто-напросто отпустить многих из тюрем. Муту или Шалимов – почему их карьера не удалась? Потому что большой клуб никогда не возьмет к себе такого игрока. Как такое может быть, чтобы такой клуб, за который болеют миллионы россиян, политиков, брал такого игрока. Согласен с Кафельниковым, это такой имиджевый удар по клубу. Иногда надо думать и более широко», – сказал Селюк.

    Источник: Sport24

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    07.08.2018 17:49
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +1856

      mahan 8 августа 2018, 08:45

      Вот тебя забыли спросить...

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 8 августа 2018, 00:07

      Господин Селюк прекрасно устроился и живёт в Европе. Но почему то рассуждает о развитии детского футбола в нашей стране. Может он начнёт вкладывать деньги в развитие детского футбола? Что касается, блеянья насчёт Ёременко то, прежде всего не мешало разоблачить нарко притон, а именно ЦСКА, где не только Ерёменко употреблял наркотики, а клуб делал вид, что ничего не ведает. Футболист принял правильное решения о переходе в клуб, не заражённый бациллой коррупции, допинговыми и нарко скандалами.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Spiridonovich 8 августа 2018, 21:49

      Титов тебе рукоплещет )))

      Нахрена выдумывать чушь про чужие клубы? Придурок попался, теперь все, с кем он будет контактировать, будут как прокаженные. Про ЦСКА, теперь про Спартак, про финнов - все будут думать, что там притон. А всего делов - один неразборчивый идиот. Зато всех обгадил.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 7 августа 2018, 23:25

      в России отбывал наказание или привлекался к ответственности чуть ли ни каждый третий житель страны,а в отдельных регионах может и каждый второй....так давайте их всех разом изолируем от детей да и вообще от людей от греха подальше....человек искупил вину,всеее.он чист перед законом и может дальше заниматься своим или вообще любым делом это его личное решение и право выбора....а такие вот персонажи как Селюк и ему подобные просто пиарятся на всем подряд да и только,и вреда,как по мне,делают не меньше для футбола чем все игроки нарко и проче зависимые вместе взятые.....

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 7 августа 2018, 23:05

      Селюка тут явно кинули, если так распинается

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 7 августа 2018, 22:13

      а кто он такой, чтобы быть мерилом морали. Давайте закопаем Еременко. Будет сигнал молодежи: нам плевать на человека, мы не дадим ему и шанса.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 августа 2018, 21:57

      Что-то я за Шалимова не понял! Селюк давай в следующем интервью продолжай разоблачение!
      Стало даже интересно!

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      Рейтинг: +100888

      zigbert 7 августа 2018, 21:25

      Получается если Еременко перешел в Спартак, то по словам Селюка это "пропаганда наркотиков". Но если бы он перешел в другую команду - то пожалуйста.

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zigbert 7 августа 2018, 21:46

      Ты не прав! Здесь я полностью согласен с Селюком, но говорит он о Спартаке, потому, что ходят разговоры о том, что Спартак собирается заключить контракт с Еременко! Между строк читается, что Еременко в российских клубах вообще играть не должен или пусть играет в клубах ПФЛ! А раз его берет клуб РПЛ, то это чистая пропаганда наркотиков!

      0
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 7 августа 2018, 20:30

      судя по тому то селюк глаголит..если человек сидел то и должен сидеть всю жизнь..а иначе пропаганда всего плохого.

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК > andrebest4 7 августа 2018, 20:55

      сидеть и наркотики а тем более спорт -разные вещи !

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 7 августа 2018, 20:28

      2 года назад когда его поймали все в коментах его ненавидили. А теперь прочитаешь все так рады и жалеют.

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      Рейтинг: -1

      jeriuopui 7 августа 2018, 20:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.

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