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  • Селюк: «Подписание Еременко – это пропаганда наркотиков. Нюхайте кокаин и сможете попасть в «Спартак»

Селюк: «Подписание Еременко – это пропаганда наркотиков. Нюхайте кокаин и сможете попасть в «Спартак»

7 августа 2018, 17:49
64

Футбольный агент Дмитрий Селюк поставил под сомнение правильность подписания «Спартаком» бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко. По его словам, такой шаг можно считать пропагандой наркотиков.

Осенью 2016 года УЕФА дисквалифицировал футболиста на два года за употребление кокаина. Его отстранение истекает 6 октября. Ранее сообщалось, что финн заключит контракт со «Спартаком» до зимы.

«Я думал, что переход Еременко в «Спартак» – это слухи, но сейчас все серьезно. Считаю невозможным изначально, чтобы народная команда, с наибольшим количеством болельщиков, подписывала игрока, который был пойман на кокаине. Это сигнал для молодежи: нюхайте кокаин, и вы сможете попасть в «Спартак». Я удивляюсь, как к этому могли дойти и додуматься. Понимаю, что Трабукки ходит с утра до вечера с Каррерой, но руководство «Спартака», министерство спорта о чем думают?

Сейчас речь идет о развитии детского спорта, футбола после чемпионата мира-2018. Получается, что подписание клубом такого человека является пропагандой наркотиков. Тогда надо просто-напросто отпустить многих из тюрем. Муту или Шалимов – почему их карьера не удалась? Потому что большой клуб никогда не возьмет к себе такого игрока. Как такое может быть, чтобы такой клуб, за который болеют миллионы россиян, политиков, брал такого игрока. Согласен с Кафельниковым, это такой имиджевый удар по клубу. Иногда надо думать и более широко», – сказал Селюк.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Еременко Роман Селюк Дмитрий
Комментарии (64)
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sv1969
1533653627
Подпишите ЯЯ!Опять вылезлО!!!
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VVM1964
1533653892
«Подписание Еременко – это пропаганда наркотиков. Нюхайте кокаин и сможете попасть в «Спартак» - заявление Селюка это пропаганда профессии агента - Если вы " тупы как дерево " или у вас " фаршированная голова " , то и вы сможете стать агентом , Селюк тому наглядный пример . p.s. Я не поклонник Еременко , ни его адвокат и не сторонник его прихода в Спартак .
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Garrincha58
1533654346
мало ли людей ошибались но надо дать шанс исправиться Титов тоже в свое время употреблял бромантан они что теперь изгои а Марадона кокаин тоже употреблял лечился и его как короля футбола везде с почестями принимают и это тоже пропаганда наркотиков? да в мире все употребляют особенно в шоу бизнесе наверное каждый второй
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foreverorthodox
1533654434
По его логике, подписание Корокира и Мамаева - это пропаганда алкоголизма. Пейте шампанское и попадёте в Зенит и Краснодар
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Полная Канистра
1533654676
мдааа видать заширился капитально селюк
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Kulima
1533655166
ну а Селюк-пропоганда шизофрении, но об этом же никто так не орет
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Chernyi Lis
1533655456
ну если так то тогда курите кальян бухайте и будете в зените что ли..))
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Leon_ARS
1533656656
Придурок!
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mgordeev
1533657370
Подписание Ионова - пропаганда алкоголизма, Подписание Аршавина - пропаганда безделия, Подписание Тарасова - пропаганда разводов, Подписание Неймара - пропаганда симуляций, Подписание Руни - пропаганда пересадки волос. Дикая чушь.
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Caniggia
1533658511
Провокатор, скандалист и самопиарщик этот жалкий агентишка Селюк!
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