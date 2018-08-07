Селюк: «Подписание Еременко – это пропаганда наркотиков. Нюхайте кокаин и сможете попасть в «Спартак»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поставил под сомнение правильность подписания «Спартаком» бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко. По его словам, такой шаг можно считать пропагандой наркотиков.

Осенью 2016 года УЕФА дисквалифицировал футболиста на два года за употребление кокаина. Его отстранение истекает 6 октября. Ранее сообщалось, что финн заключит контракт со «Спартаком» до зимы.

«Я думал, что переход Еременко в «Спартак» – это слухи, но сейчас все серьезно. Считаю невозможным изначально, чтобы народная команда, с наибольшим количеством болельщиков, подписывала игрока, который был пойман на кокаине. Это сигнал для молодежи: нюхайте кокаин, и вы сможете попасть в «Спартак». Я удивляюсь, как к этому могли дойти и додуматься. Понимаю, что Трабукки ходит с утра до вечера с Каррерой, но руководство «Спартака», министерство спорта о чем думают?

Сейчас речь идет о развитии детского спорта, футбола после чемпионата мира-2018. Получается, что подписание клубом такого человека является пропагандой наркотиков. Тогда надо просто-напросто отпустить многих из тюрем. Муту или Шалимов – почему их карьера не удалась? Потому что большой клуб никогда не возьмет к себе такого игрока. Как такое может быть, чтобы такой клуб, за который болеют миллионы россиян, политиков, брал такого игрока. Согласен с Кафельниковым, это такой имиджевый удар по клубу. Иногда надо думать и более широко», – сказал Селюк.