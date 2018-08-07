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    Телин перешел из «Андерлехта» в «Байер» на правах аренды. Нападающего хотел купить «Локомотив»

    Нападающий «Андерлехта» Исаак Телин продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

    Следующий сезон 26-летний футболист проведет на правах аренды в «Байере».

    Ранее сообщалось, что в приобретении шведа заинтересован «Локомотив».

    В прошлой кампании Телин выступал в аренде в «Ваасланд-Беверен», записав на свой счет 19 голов и пять результативных передач в 36 матчах.

    Источник: ФК «Байер»

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    07.08.2018 14:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 7 августа 2018, 15:35

      А вот это правильно. Пусть доказыает в сильном европейском клубе, что он может. Аспириновые денег на ветер не бросают и часто тестируют игроков, а потом за дорого продают. А шансы играть у него всегда будут.

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