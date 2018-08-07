Телин перешел из «Андерлехта» в «Байер» на правах аренды. Нападающего хотел купить «Локомотив»

Нападающий «Андерлехта» Исаак Телин продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Следующий сезон 26-летний футболист проведет на правах аренды в «Байере».

Ранее сообщалось, что в приобретении шведа заинтересован «Локомотив».

В прошлой кампании Телин выступал в аренде в «Ваасланд-Беверен», записав на свой счет 19 голов и пять результативных передач в 36 матчах.