Телин перешел из «Андерлехта» в «Байер» на правах аренды. Нападающего хотел купить «Локомотив»

А вот это правильно. Пусть доказыает в сильном европейском клубе, что он может. Аспириновые денег на ветер не бросают и часто тестируют игроков, а потом за дорого продают. А шансы играть у него всегда будут.
Нападающий «Андерлехта» Исаак Телин продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.
Следующий сезон 26-летний футболист проведет на правах аренды в «Байере».
Ранее сообщалось, что в приобретении шведа заинтересован «Локомотив».
В прошлой кампании Телин выступал в аренде в «Ваасланд-Беверен», записав на свой счет 19 голов и пять результативных передач в 36 матчах.