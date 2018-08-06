Ахметов: «После поражения от «Ростова» Гончаренко сказал команде не расстраиваться»

Не надо печалится,футбол впереди,сезон впереди,фанат подожди...
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов дал комментарий после матча второго тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Футболист воспроизвел слова тренера в раздевалке.
– Как оцениваете свою игру?
– Сыграл не совсем так, как хотелось.
– Что не получилось?
– Были потери, принимал неправильные решения. Не совсем доволен.
– А что сказал Гончаренко после матча?
– Лично мне ничего. Сказал, чтобы мы не расстраивались, а работали дальше. Впереди длинный сезон.