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    Ахметов: «После поражения от «Ростова» Гончаренко сказал команде не расстраиваться»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов дал комментарий после матча второго тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Футболист воспроизвел слова тренера в раздевалке.

    – Как оцениваете свою игру?

    – Сыграл не совсем так, как хотелось.

    – Что не получилось?

    – Были потери, принимал неправильные решения. Не совсем доволен.

    – А что сказал Гончаренко после матча?

    – Лично мне ничего. Сказал, чтобы мы не расстраивались, а работали дальше. Впереди длинный сезон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2018 01:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 августа 2018, 12:54

      Не надо печалится,футбол впереди,сезон впереди,фанат подожди...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 6 августа 2018, 09:46

      Понравился Ильзат, низкий центр тяжести и расторопный. Жаль поле не видит только.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 августа 2018, 09:02

      Забыть и готовиться к следующей игре.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 августа 2018, 05:24

      Теперь поражения станут регулярными

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ДСА 6 августа 2018, 05:47

      печально

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 августа 2018, 04:59

      А чё расстраиваться. Продули и просрали. И дальше так будет. Впереди Енисей в Тюмени.

      -1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 6 августа 2018, 04:36

      Гонченко все правильно сказал.

      3
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