Ахметов: «После поражения от «Ростова» Гончаренко сказал команде не расстраиваться»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов дал комментарий после матча второго тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Футболист воспроизвел слова тренера в раздевалке.

– Как оцениваете свою игру?

– Сыграл не совсем так, как хотелось.

– Что не получилось?

– Были потери, принимал неправильные решения. Не совсем доволен.

– А что сказал Гончаренко после матча?

– Лично мне ничего. Сказал, чтобы мы не расстраивались, а работали дальше. Впереди длинный сезон.