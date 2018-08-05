Гончаренко – о поражении от «Ростова»: «Сложно требовать от ЦСКА большего»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча второго тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Это второй безголевой поединок для армейцев подряд.

«Исходя из наших возможностей, сложно что-то большего требовать от команды. Но даже так у нас есть движение вперед – лучше действуем в позиционном нападении, чем было до этого», – сказал белорус.

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