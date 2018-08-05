Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гончаренко – о поражении от «Ростова»: «Сложно требовать от ЦСКА большего»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча второго тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Это второй безголевой поединок для армейцев подряд.

    «Исходя из наших возможностей, сложно что-то большего требовать от команды. Но даже так у нас есть движение вперед – лучше действуем в позиционном нападении, чем было до этого», – сказал белорус.

    Москвичи идут в турнире без побед.

    Паршивлюк лютует в матчах с ЦСКА. Сегодня его гол принес победу

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2018 21:43
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 6 августа 2018, 12:22

      Главное по итогам сезона не вывалиться из зоны еврокубков. Конкуренция все жесче с каждым сезоном.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      denzillo 6 августа 2018, 09:05

      так и кто может требовать то?! Команда будет бороздить с 6 по 10 место теперь и похоже надолго.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 августа 2018, 08:25

      Может и ошибусь, но армейцам в этом году мало чего светит.Команде нужно время на претирку к друг другу.На сыгрование.Даже если собрать сборную мира и выставить против хорошо слепленного(сыгранного) клуба,в 3-х из 4-х случаев сборная мира будет повержена.В ЦСКА далеко не сборная мира, а молодёжь с не большим разбавлением той же молодёжи(иностранцы) и опытными игроками, на которых в тех или иных клубах, по тем или иным причинам, поставили крест.Так что что то требовать от клуба и Гончаренко действительно глупо.Опять же, это сугубо моё мнение, команда начнёт действовать как единый механизм, а не как сейчас фрагментарно и без взаимодействия во всех линий,матчей через 6-8.Не раньше.Быстрее подобное не делается.
      Удачи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 августа 2018, 08:05

      Слишком резкие изменения в команде,дотянулись.(спасибо отъехавшему в Европу)Теперь придётся потерпеть.И с таким составом команда воспрянет,когда сыграется.ЦСКА не сойдёт с высокой орбиты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 5 августа 2018, 23:28

      верим в команду..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 5 августа 2018, 23:02

      Даже без побед цска смотрится лучше всех из топов, надеюсь в скором времени начнеться что то в атаке получаться

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 5 августа 2018, 22:30

      В комментах, как всегда, кучка ИКСперДов :)
      По результатам двух игр уже знают расклад на сезон, по полету мухи под потолком готовы сделать анализ игр в еврокубках для любой команды, по засохшему плевку определят физическую готовность любого игрока...
      И так изо дня в день, из месяца в месяц...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 августа 2018, 22:27

      Одна ошибка в обороне и "баранка". Нужно признать, что, несмотря на некоторые шероховатости, в трёх матчах начавшегося сезона оборона ЦСКА сыграла лучше всех других линий. Ну, а строить атаку только через правый фланг Марио Фернандеса, каким был супер он не был, невозможно. Центр поля "на качелях", атаки с последним пасом и ударом нет. Команда строится. За второй тайм Абель Эрнандес показал, что он игрок весьма высокого уровня. Впишется в игру или нет, посмотрим. Почему Гончаренко держит Тимура Жамалетдинова в запасе, выпуская лишь в конце матчей на несколько минут, не знаю. То ли тот форму до сих пор не набрал после травмы, то ли ещё что...?! До травмы он выглядел предпочтительнее Чалова. Сам Фёдор лично меня не разочаровал, старается, делает всё, что от него возможно ожидать. А вот Дмитрий Ефремов откровенно разочаровал. Создаётся впечатление, что, когда он до всех своих аренд совсем ещё юным выходил на замены, то лучше понимал и читал игру.
      Виктор Михайлович! Может, Тимура Жамалетдинова вместо Ефремова в стартовом составе попробовать выпустить? В позиции оттянутого форварда или атакующего полузащитника он может весьма неплохо сыграть! Чалов - на острие, Абель Эрнандес - свободный художник! Плюс - пять защитников и два опорника. Плеймейкера у ЦСКА сегодня нет, да и даже здоровый Дзагоев на его место не годится. Если только ещё одним Эрнандесом обзавестись... Хави Эрнандесом... Может, ему в Катаре надоело...? Жарко, менталитет не европейский. Он бы очень ЦСКА пригодился. И не только в свои нынешние 38 лет, но и в 40!!! Детишек на поле воспитывать и учить их уму-разуму. Рядом с ним Бистрович через пару лет играл бы не хуже Бэкхема. Вспомните, как Игнашевич Кутепова на Чемпионате мира наиграл?! :-))) Грамотный тренер - это хорошо, но классный и опытный партнёр - это тоже что-то!!! Каррера же про Кутепова рядом с Игнашевичем как "в воду глядел"!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > cska-62 5 августа 2018, 22:37

      Сыгрываться надо. Летняя предсезонка - это так, курам на смех. Особенно с учетом такого большого обновления и того, что это все молодежь. Эрнандес с корабля на бал, Дзага и Кучаев травмированы. Если больше усиления не будет, то надежда только на быстрое выздоровление больных и прогресс Ахметова - у парнишки, похоже, быстрые мозги и хорошая техника.
      А пока у Чалова очередное "осеннее одеревенение", креатив в атаке создавать особо некому. Ну, поживем, увидим. Может Гончаренко на какой-нибудь "тотальный футбол" перейдет :)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > cska-62 5 августа 2018, 23:06

      Я соглашусь, что Чалов старается, но не идет у него, я думаю стоит дать шанс Жаме, посмотреть может у него будет лучше получаться, Ефремов по стараниям честно показывает, что должен играть, но все таки Ахметов как то лучше выглядит и это видно, когда он выходит обострение кое какое получается. Немного не понимаю, почему Бийол в линии атаке играет. Не знаю почему Гордюшенко не выставляет в ту же опорную зону вместо Набабкина. А так нужны усиления и сыгранность и постараться до перерыва быть на то

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > EcioAuditore 5 августа 2018, 23:06

      Быть на той строчке чтобы в еврокубках играть, а зимой перерыв большой можно доработать взаимодействия!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 августа 2018, 22:21

      Нельзя в лч играть таким составом. ЧР даже не тянут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 августа 2018, 22:06

      девиз всего сезона)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11