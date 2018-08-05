Аллегри: «Новые трансферы? Мы уже конкурентноспособны»

А кого Юве купил, кроме Роналду? Ага, Канселу и снова Бонуччи) Ну, вполне приличная кампания, хотя мне кажется, что принципиально мало что изменилось. Бонуччи вернулся как блудный сын, и защита снова такая же, как год назад, а Роналду хоть и пришёл, но он не молодеет, а Игуаин ушёл.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о трансферной кампании клуба.
«Клуб сделал то, что должен был сделать. Новые трансферы? Мы уже конкурентноспособны. Не могу дождаться начала сезона со всеми игроками», – сказал Аллегри.
Аллегри: «Реал» всегда будет конкурентноспособным, с Роналду или без него»