Аллегри: «Новые трансферы? Мы уже конкурентноспособны»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о трансферной кампании клуба.

«Клуб сделал то, что должен был сделать. Новые трансферы? Мы уже конкурентноспособны. Не могу дождаться начала сезона со всеми игроками», – сказал Аллегри.

Аллегри: «Реал» всегда будет конкурентноспособным, с Роналду или без него»