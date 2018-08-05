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    Аллегри: «Новые трансферы? Мы уже конкурентноспособны»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о трансферной кампании клуба.

    «Клуб сделал то, что должен был сделать. Новые трансферы? Мы уже конкурентноспособны. Не могу дождаться начала сезона со всеми игроками», – сказал Аллегри.

    Аллегри: «Реал» всегда будет конкурентноспособным, с Роналду или без него»

    Источник: Football Italia

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    05.08.2018 14:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 августа 2018, 14:20

      А кого Юве купил, кроме Роналду? Ага, Канселу и снова Бонуччи) Ну, вполне приличная кампания, хотя мне кажется, что принципиально мало что изменилось. Бонуччи вернулся как блудный сын, и защита снова такая же, как год назад, а Роналду хоть и пришёл, но он не молодеет, а Игуаин ушёл.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Cules2013 5 августа 2018, 15:03

      а юве много и не надо, в италии они снова выиграют на легке, хотя в последнее время это не совсем так легко выходит, но интриги не будет я уверен. А роналду это под лч покупка.. Т.е юве очень геморно тратить , к примеру, 250 лямов, чтобы только в лч на 1 стадию больше пройти условно. Ладно тот же МЮ, им и в апл надо пробовать выиграть, а юве, баварии и псж.. нафиг это не надо, у них дома все нормально. а лч когда нибудь придет)

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