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    Агент Вериссимо: «Зенит» оформил предложение. Лукасу интересен переезд в Россию»

    Апаресиду Инасиу, представитель защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, подтвердил информацию о возможном переходе игрока в «Зенит».

    «Действительно, «Зенит» оформил предложение по Вериссимо, не хватает только согласия от президента «Сантоса». Сам Лукас заинтересован в переезде в Россию», – сказал Инасиу.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить 9 миллионов евро за футболиста. Зимой игрок мог перейти в «Спартак», но сделка сорвалась.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2018 20:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 августа 2018, 23:52

      Покупки у " Зенита" ещё будут, но ещё больше будут аренды или расторжение контракта по взаимному согласию. Слишком много игроков на контракте в команде.

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