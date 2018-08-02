Агент Вериссимо: «Зенит» оформил предложение. Лукасу интересен переезд в Россию»

Апаресиду Инасиу, представитель защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, подтвердил информацию о возможном переходе игрока в «Зенит».

«Действительно, «Зенит» оформил предложение по Вериссимо, не хватает только согласия от президента «Сантоса». Сам Лукас заинтересован в переезде в Россию», – сказал Инасиу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить 9 миллионов евро за футболиста. Зимой игрок мог перейти в «Спартак», но сделка сорвалась.