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    Смольников: «То, что у «Арсенала» теперь нет Дзюбы, – плюс для «Зенита»

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников считает плюсом, что нападающий команды Артем Дзюба больше не выступает за «Арсенал».

    В субботу петербуржцы встретятся с туляками во втором туре РПЛ. Весеннюю часть прошлого чемпионата России Дзюба провел в аренде в «Арсенале», забив «Зениту» гол в домашнем матче.

    «Все мы ждeм матч на нашем стадионе, перед нашими болельщиками. Надо подготовиться и показать хороший футбол.

    Игра в Тюмени показала, что физическое состояние хорошее. Пауза оказалась небольшой, не было времени растерять кондиции.

    То, что теперь у «Арсенала» не будет Артeма Дзюбы, это, конечно, плюс. Мы в прошлом сезоне проиграли дома «Арсеналу» и сыграли вничью в гостях. Это были тяжeлые матчи. Теперь надо победить», – сказал Смольников.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2018 14:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 2 августа 2018, 15:35

      А минус всё, равно проиграем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 августа 2018, 15:27

      Дзюбоид пусть перед народом извинится за свои разборки с Манчини(как он играл все видели) и деньги Арсенал собирал что бы не пустить Зенит в ЛЧ. Чего он хочет доказать нам своими куринными прыжками и балетным бегом? Один удар по воротам у центр форварда в прошлом матче-это что игра?

      -1
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 2 августа 2018, 14:57

      В заголовке искажены слова Смольникова : он сказал, что отсутствие Дзюбы в Арсенале - это плюс, но не говорил, что это плюс для Зенита. Чётко сказано, что это плюс для Арсенала, я с Игорем согласен.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 августа 2018, 14:44

      И то что у Зенита есть Дзюба,это минус для Арсенала,с серьезным лицом добавил Игорь...

      2
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