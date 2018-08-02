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  • Смольников: «То, что у «Арсенала» теперь нет Дзюбы, – плюс для «Зенита»

Смольников: «То, что у «Арсенала» теперь нет Дзюбы, – плюс для «Зенита»

2 августа 2018, 14:14
5

Защитник «Зенита» Игорь Смольников считает плюсом, что нападающий команды Артем Дзюба больше не выступает за «Арсенал».

В субботу петербуржцы встретятся с туляками во втором туре РПЛ. Весеннюю часть прошлого чемпионата России Дзюба провел в аренде в «Арсенале», забив «Зениту» гол в домашнем матче.

«Все мы ждeм матч на нашем стадионе, перед нашими болельщиками. Надо подготовиться и показать хороший футбол.

Игра в Тюмени показала, что физическое состояние хорошее. Пауза оказалась небольшой, не было времени растерять кондиции.

То, что теперь у «Арсенала» не будет Артeма Дзюбы, это, конечно, плюс. Мы в прошлом сезоне проиграли дома «Арсеналу» и сыграли вничью в гостях. Это были тяжeлые матчи. Теперь надо победить», – сказал Смольников.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Смольников Игорь
Комментарии (5)
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KOLBIS
1533210245
И то что у Зенита есть Дзюба,это минус для Арсенала,с серьезным лицом добавил Игорь...
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DOCTOR PENALTY
1533211071
В заголовке искажены слова Смольникова : он сказал, что отсутствие Дзюбы в Арсенале - это плюс, но не говорил, что это плюс для Зенита. Чётко сказано, что это плюс для Арсенала, я с Игорем согласен.
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val-berezko
1533212826
Дзюбоид пусть перед народом извинится за свои разборки с Манчини(как он играл все видели) и деньги Арсенал собирал что бы не пустить Зенит в ЛЧ. Чего он хочет доказать нам своими куринными прыжками и балетным бегом? Один удар по воротам у центр форварда в прошлом матче-это что игра?
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спартач-тверь
1533213319
А минус всё, равно проиграем
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