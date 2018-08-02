Смольников: «То, что у «Арсенала» теперь нет Дзюбы, – плюс для «Зенита»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников считает плюсом, что нападающий команды Артем Дзюба больше не выступает за «Арсенал».

В субботу петербуржцы встретятся с туляками во втором туре РПЛ. Весеннюю часть прошлого чемпионата России Дзюба провел в аренде в «Арсенале», забив «Зениту» гол в домашнем матче.

«Все мы ждeм матч на нашем стадионе, перед нашими болельщиками. Надо подготовиться и показать хороший футбол.

Игра в Тюмени показала, что физическое состояние хорошее. Пауза оказалась небольшой, не было времени растерять кондиции.

То, что теперь у «Арсенала» не будет Артeма Дзюбы, это, конечно, плюс. Мы в прошлом сезоне проиграли дома «Арсеналу» и сыграли вничью в гостях. Это были тяжeлые матчи. Теперь надо победить», – сказал Смольников.