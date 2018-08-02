Десятки болельщиков и журналистов встретили Игуаина в Милане

Чем-то напоминает его судьба историю Робина Ван Перси...
Накануне вечером нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прибыл в Милан. У отеля его встретили несколько десятков болельщиков и примерно столько же журналистов.
Сегодня футболист пройдет медосмотр, по результатам которого будет подписан контракт с «Миланом». Позже вечером состоится официальное объявление о завершении сделки.
«Милан» возьмет Игуаина в аренду на год за 18 миллионов евро с правом выкупа. Частью сделки по возвращению Леонардо Бонуччи в «Ювентус» станет трансфер защитника Маттиа Кальдары.
Che accoglienza per @G_Higuain al suo arrivo al #WestinPalace. Il Pipita: “Dove può arrivare il @acmilan? Speriamo il più lontano possibile. Ho parlato con #Gattuso” #WelcomePipita #GH9— MilanNews.it (@MilanNewsit) 1 августа 2018 г.
[@AntoVitiello] pic.twitter.com/vdug2kGjmd