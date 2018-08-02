Десятки болельщиков и журналистов встретили Игуаина в Милане

Накануне вечером нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прибыл в Милан. У отеля его встретили несколько десятков болельщиков и примерно столько же журналистов.

Сегодня футболист пройдет медосмотр, по результатам которого будет подписан контракт с «Миланом». Позже вечером состоится официальное объявление о завершении сделки.

«Милан» возьмет Игуаина в аренду на год за 18 миллионов евро с правом выкупа. Частью сделки по возвращению Леонардо Бонуччи в «Ювентус» станет трансфер защитника Маттиа Кальдары.

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