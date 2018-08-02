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    Десятки болельщиков и журналистов встретили Игуаина в Милане

    Накануне вечером нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прибыл в Милан. У отеля его встретили несколько десятков болельщиков и примерно столько же журналистов.

    Сегодня футболист пройдет медосмотр, по результатам которого будет подписан контракт с «Миланом». Позже вечером состоится официальное объявление о завершении сделки.

    «Милан» возьмет Игуаина в аренду на год за 18 миллионов евро с правом выкупа. Частью сделки по возвращению Леонардо Бонуччи в «Ювентус» станет трансфер защитника Маттиа Кальдары.

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    Источник: Twitter

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    02.08.2018 07:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 2 августа 2018, 14:34

      Чем-то напоминает его судьба историю Робина Ван Перси...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 2 августа 2018, 09:36

      Хоть и не нравится мне Игуаин как форвард, но в Милане я желаю ему всяческих успехов. Forza Milan!

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