Игуаин: «Надеюсь достичь с «Миланом» максимально высоких вершин»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поблагодарил туринских болельщиков за поддержку на протяжении двух лет.

«Чувствую себя отлично. В четверг пройду медосмотр и рассчитываю подписать контракт с «Миланом».

Хочу поприветствовать фанатов «Милана» и поблагодарить болельщиков «Ювентуса» за поддержку. Вместе мы провели два года.

Надеюсь достичь с «Миланом» максимально высоких вершин», – заявил Игуаин.

Аргентинец в среду вечером прибыл в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта.