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  • Игуаин: «Надеюсь достичь с «Миланом» максимально высоких вершин»

Игуаин: «Надеюсь достичь с «Миланом» максимально высоких вершин»

2 августа 2018, 06:33
9

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поблагодарил туринских болельщиков за поддержку на протяжении двух лет.

«Чувствую себя отлично. В четверг пройду медосмотр и рассчитываю подписать контракт с «Миланом».

Хочу поприветствовать фанатов «Милана» и поблагодарить болельщиков «Ювентуса» за поддержку. Вместе мы провели два года.

Надеюсь достичь с «Миланом» максимально высоких вершин», – заявил Игуаин.

Аргентинец в среду вечером прибыл в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Трансферы Ювентус Милан Игуаин Гонсало
Комментарии (9)
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Chaborz.1990
1533183476
Надежда умирает последней
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VIPded
1533184991
Удачи с Миланом, Гонсало! Форза, россонери!!!
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swot1205
1533186177
жаль что не в Реал
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mihail200606
1533188830
Неплохое приобретение для Милана.. Но все таки клуб щас не в том состоянии,чтобы побеждать.. Один игуаин ниче не решит, команды нет..
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AHTUNGBOL
1533189229
Если не секрет, а у Юве кто забивать теперь будет, Кристиано?
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mig28
1533190271
А что ему ещё сказать?! Если б не его, то Дибалу пришлось бы продавать, а он куда моложе и достаточно хорош)
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anri1703
1533225239
Он прям как златан и юве и милан
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zigbert
1533282604
Удачи в Милане Гонсало.
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