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    Игуаин: «Надеюсь достичь с «Миланом» максимально высоких вершин»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поблагодарил туринских болельщиков за поддержку на протяжении двух лет.

    «Чувствую себя отлично. В четверг пройду медосмотр и рассчитываю подписать контракт с «Миланом».

    Хочу поприветствовать фанатов «Милана» и поблагодарить болельщиков «Ювентуса» за поддержку. Вместе мы провели два года.

    Надеюсь достичь с «Миланом» максимально высоких вершин», – заявил Игуаин.

    Аргентинец в среду вечером прибыл в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта.

    Источник: Football Italia

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    02.08.2018 06:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 10:50

      Удачи в Милане Гонсало.

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 2 августа 2018, 18:53

      Он прям как златан и юве и милан

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 2 августа 2018, 09:11

      А что ему ещё сказать?! Если б не его, то Дибалу пришлось бы продавать, а он куда моложе и достаточно хорош)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 2 августа 2018, 08:53

      Если не секрет, а у Юве кто забивать теперь будет, Кристиано?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 2 августа 2018, 08:47

      Неплохое приобретение для Милана.. Но все таки клуб щас не в том состоянии,чтобы побеждать.. Один игуаин ниче не решит, команды нет..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 2 августа 2018, 08:02

      жаль что не в Реал

      1
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > swot1205 2 августа 2018, 08:17

      Он там был))

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 августа 2018, 07:43

      Удачи с Миланом, Гонсало! Форза, россонери!!!

      2
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 2 августа 2018, 07:17

      Надежда умирает последней

      2
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