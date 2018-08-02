Игуаин: «Надеюсь достичь с «Миланом» максимально высоких вершин»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поблагодарил туринских болельщиков за поддержку на протяжении двух лет.
«Чувствую себя отлично. В четверг пройду медосмотр и рассчитываю подписать контракт с «Миланом».
Хочу поприветствовать фанатов «Милана» и поблагодарить болельщиков «Ювентуса» за поддержку. Вместе мы провели два года.
Надеюсь достичь с «Миланом» максимально высоких вершин», – заявил Игуаин.
Аргентинец в среду вечером прибыл в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Источник: Football Italia