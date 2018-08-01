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    1 миллион – стоимость страховки разбитого BMW Смолова

    Ранее «Бомбардир» писал, что ночью в Краснодаре случилось ДТП с участие автомобиля BMW, принадлежащего форварду «Краснодара» Федору Смолову. Страховая компания рассказала об особенностях машины игрока.

    Стоимость страховки составляет 1 миллион рублей. При этом машину футболисту починят без справки о ДТП.

    Сообщалось, что за рулем был один из друзей Смолова.

    У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

    Источник: Sport24

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    01.08.2018 17:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 августа 2018, 22:40

      Ну как бы сам автомобиль, как не раз отмечалось, стоит 9 миллионов рублей. А страховка всего 1 миллион. И зачем тогда вообще всё это нужно?

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 21:29

      Хорошо если это дело будет распутано. Народ требует ясности.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 1 августа 2018, 20:00

      Там миллион только бампер с капотом стоят....

      1
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 1 августа 2018, 19:20

      "Сообщалось, что за рулем был один из друзей Смолова."

      У-ху-ху! )))))))))))))))))))))))))))
      А-ха-ха!)))))))))))))))))))))))))))

      Здорово он этим инспекторам "отмаксал" денежек! )))))))))

      Да и "другу, который сидел за рулём" тоже.

      4
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > altair2004 1 августа 2018, 20:32

      Я понял из информации других, новостных сайтов, что там специально всё хотят "замутить", чтобы было не разобраться, и "кумиру всей Кубани" Смолову вся эта история сошла с рук.

      5
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > altair2004 1 августа 2018, 20:44

      Это ЮГ России.
      И "любимец ЮГА России".
      Учитывая южный менталитет всех заинтересованных сторон, что-нибудь другое "изобретут", чтобы на Смолова не упала ни одна тень подозрений.

      2
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > altair2004 1 августа 2018, 21:36

      У нас и о "слугах народных" все и всё, ну, или почти всё знают, ну и что?
      Как "работали во благо народа" так и работают до сих пор.
      Ситуация со Смоловым примерно из той же оперы.

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