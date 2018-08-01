1 миллион – стоимость страховки разбитого BMW Смолова

Ну как бы сам автомобиль, как не раз отмечалось, стоит 9 миллионов рублей. А страховка всего 1 миллион. И зачем тогда вообще всё это нужно?
Ранее «Бомбардир» писал, что ночью в Краснодаре случилось ДТП с участие автомобиля BMW, принадлежащего форварду «Краснодара» Федору Смолову. Страховая компания рассказала об особенностях машины игрока.
Стоимость страховки составляет 1 миллион рублей. При этом машину футболисту починят без справки о ДТП.
Сообщалось, что за рулем был один из друзей Смолова.
У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы