1 миллион – стоимость страховки разбитого BMW Смолова

Ранее «Бомбардир» писал, что ночью в Краснодаре случилось ДТП с участие автомобиля BMW, принадлежащего форварду «Краснодара» Федору Смолову. Страховая компания рассказала об особенностях машины игрока.

Стоимость страховки составляет 1 миллион рублей. При этом машину футболисту починят без справки о ДТП.

Сообщалось, что за рулем был один из друзей Смолова.

У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы