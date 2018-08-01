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    «360»: за рулем разбитой в Краснодаре BMW был не Смолов. Футболист дал машину покататься

    Ранее «Бомбардир» писал, что форвард «Краснодара» Федор Смолов ночью попал в ДТП в Краснодаре и разбил автомобиль. По информации источника, за рулем машины на самом деле был не футболист.

    «Футболист дал машину покататься. Самого Федора на месте аварии не было. Поэтому с ним самим точно все в порядке», – говорят друзья спортсмена.

    Стоимость разбитой машины – от 9 миллионов рублей.

    У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

    Источник: Телеканал «360»

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    01.08.2018 17:11
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 2 августа 2018, 08:32

      Стандартно решил отпереться от тёплого говн@....и дал небось первому встречному на улице, которого не знает, а он такой подлец оказался...ай-яй-яй!

      0
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      Рейтинг: +2760

      за 1 августа 2018, 21:02

      Федя как Дуремар: "А я здесь не при чем! Совсем я не при чем!"

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 20:57

      Запутанная история похожая на детектив. Узнать правду будет трудно.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > zigbert 1 августа 2018, 21:42

      Правда-то она вот, как на ладони, но в ОФИЦИАЛЬНОЙ информации всё, конечно, будет по-другому: добрый Федя Смолов от широты души дал пьяному (а, может, трезвому - пока, ведь, никто сам в ГИБДД не пришёл: отрезвляется в ускоренном темпе) другу покататься на дешёвеньком драндулетике. ))))))))))))))))))))
      ЮГ России, он и есть - ЮГ России: менталитет жителей ТАМ очень напоминает хохляцкий менталитет с некоторым российским колоритом.

      2
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 1 августа 2018, 20:14

      Да, да, да... Так все после аварий говорят.... А что он делал перед объективами камер после аварии? Узнал о происшедшем и, как чёрный плащ за несколько секунд прилетел.... Трусливый козёл!!!!

      2
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 1 августа 2018, 20:06

      Он был за рулём и пытался быстро все скрыть , оцевидцы снимали , сейчас все не скроешь . Грузили тачку на эвакуатор и походу так торопились что машина упала с евакуатора и волочилась сбоку .

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 1 августа 2018, 19:59

      Ясен пень мы все в это поверим)))
      Пора за ложь сажать,иначе это станет нормой!

      4
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 1 августа 2018, 19:42

      "Попал в г...но-не чирикай!" (народная мудрость).

      2
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      Рейтинг: +17852

      ilichkadr > multiscan 1 августа 2018, 19:44

      Не, изначально не высовывайся. Ну, а если высунулся, то не чирикай. Как-то так.

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      Рейтинг: +1236

      омск55 1 августа 2018, 19:36

      Начинается я не я и .опа не моя, Федя будь мужиком

      5
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > омск55 1 августа 2018, 23:48

      Правильно, даже если и не ты и машина не твоя, все равно иди сознавайся, будь мужиком.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 августа 2018, 19:23

      потом выясниться что и аварии то никакой не было. и вообще все забудьте что вы прочитали на этот счет. ничего не было.))

      9
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      Рейтинг: +17852

      ilichkadr > OfaZavr 1 августа 2018, 19:37

      Выяснять никто не собирался и не собирается. Чем больше пурги вокруг Феди, тем больше любопытных зевак полезут почитать инфу. Настоящая или фейк в данной ситуации не важно. Арифметика проста до безобразия. Чем больше зашедших на брехню, тем больше бабла у того, кто этот фейк запустил. Покинь сюда ещё и фотку с Федей (типа убегает с места происшествия......) и успех обеспечен.

      6
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      Рейтинг: +17852

      ilichkadr > ilichkadr 1 августа 2018, 22:42

      Процесс пошел. В сети появилось видео ДТП с участием автомобиля Смолова.

      0
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      Рейтинг: +17852

      ilichkadr > ilichkadr 1 августа 2018, 22:48

      На кадрах видео с камер наблюдения четко хорошо видно, как на большой скорости автомобиль, ПОХОЖИЙ на авто Федора Смолова на большой скорости внезапно оказывается на улице. В какой-то момент автомобиль попытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, по которой навстречу ему двигался микроавтобус. Судя по кадрам, водитель увидел микроавтобус в последний момент и попытался притормозить. В итоге иномарку развернуло, и она врезалась в дорожное ограждение.

      Полиция провела проверку по факту публикации информации об этом ДТП в сети, т. к. информация об аварии в дежурную часть не поступала. Факт аварии на улице Ставропольской полицейские подтвердили.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 19:01

      Машина хоть Федькина была ?... Теперь будет информационный повод на многих сайтах и порталах. Пусть Федя в следующий раз и пенальти даст пробить другому...

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