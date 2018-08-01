«360»: за рулем разбитой в Краснодаре BMW был не Смолов. Футболист дал машину покататься

Ранее «Бомбардир» писал, что форвард «Краснодара» Федор Смолов ночью попал в ДТП в Краснодаре и разбил автомобиль. По информации источника, за рулем машины на самом деле был не футболист.

«Футболист дал машину покататься. Самого Федора на месте аварии не было. Поэтому с ним самим точно все в порядке», – говорят друзья спортсмена.

Стоимость разбитой машины – от 9 миллионов рублей.

У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы