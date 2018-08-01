Василий Березуцкий: «Играя в футбол, мы с братом калечили здоровье, издевались над организмом»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о трудностях при игре в футбол, которые преследовали его и брата Алексея в конце карьеры. Последним для футболистов был прошлый сезон.

«Профессиональный спорт сам по себе опасен. Если футболист долго играет, то становится инвалидом. Мы калечили своe здоровье. Всей этой работой мы издевались над своим организмом, что могло привести к серьeзным нарушениям.

Но дело не только в этом. Главное – было понимание, что уже полноценно не получается помочь ни ЦСКА, ни сборной», – сказал Березуцкий.

Березуцкие – победители Кубка УЕФА, бронзовые призеры чемпионата Европы.