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    Василий Березуцкий: «Играя в футбол, мы с братом калечили здоровье, издевались над организмом»

    Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о трудностях при игре в футбол, которые преследовали его и брата Алексея в конце карьеры. Последним для футболистов был прошлый сезон.

    «Профессиональный спорт сам по себе опасен. Если футболист долго играет, то становится инвалидом. Мы калечили своe здоровье. Всей этой работой мы издевались над своим организмом, что могло привести к серьeзным нарушениям.

    Но дело не только в этом. Главное – было понимание, что уже полноценно не получается помочь ни ЦСКА, ни сборной», – сказал Березуцкий.

    Березуцкие – победители Кубка УЕФА, бронзовые призеры чемпионата Европы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2018 15:27
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 2 августа 2018, 09:04

      В этом мире за все надо платить!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 августа 2018, 21:24

      не тратьте деньги заработанные на бизнес ресторанный а лечитесь тогда всю жизнь в санаториях алтая и кавказа

      6
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 августа 2018, 20:38

      да бедный.. че жаловаться то. не бесплатно же ты мячик пинал..про пенсию тебе думать не надо, за пенсионный возраст переживать тоже..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 1 августа 2018, 20:31

      Жизнь вообще опасная штука..

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > за ЦСКА с 1980г 1 августа 2018, 22:28

      От нее умирают...)))

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 августа 2018, 19:13

      конечно, когда уже есть ощущение что здоровье уже не то и полноценно отдаваться игре не получается то важно вовремя уйти. но некоторые за гораздо меньшую зарплату калечат свое здоровье так что хотя бы этот аспект должен согревать)

      9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 18:24

      Жизнь вообще опасная штука и спортивная не исключение. У каждого свой выбор и судьба...

      3
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 1 августа 2018, 18:20

      "бомбардир", вы олени! Специально разжигаете конфликт?
      То, что предшествовало данному отрывку интервью:
      «Есть определённые показатели крови, которые у нас с братом очень сильно завышены на протяжении трёх лет. С этим можно играть, но такое бьёт по организму. АЛТ и АСТ – печёночные показатели. Есть ещё креатинкиназа, которая показывают, насколько наши мышцы способны выдерживать нагрузку. Если в нормальном состоянии у футболиста она в районе 250-400 после игры, то у меня подскакивает до 1500. В итоге, я только и занимаюсь тем, что сгоняю её до следующей игры. Это удары по печени, организм не восстанавливается. Словно зубная боль на протяжение трёх лет – болит, болит и болит. Каждый раз выдерживать нагрузки всё тяжелее.»

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Vickont 1 августа 2018, 18:29

      А кто заставляет их играть??? Они за первых 5 лет заработали столько, сколько 90% россиян за жизнь не заработают.
      Как говорил мой тренер: "Здоров - играй, болен - лечись".

      2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > la verdad 1 августа 2018, 18:34

      Так они и ушли, в чем вопрос? И к ним претензий по поводу лазарета вообще нет. Он же не пожаловался, какой он "бедный и несчастный", а отвечал на заданные вопросы в расширенном интервью. И не надо везде приплетать сравнение зарплат. Хочется поныть- вперед на "эхо Москвы" или "серебряный дождь"

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Vickont 3 августа 2018, 14:48

      1) Уходить надо было раньше, когда поняли, что болеют. Или тогда не корчить из себя героя "в расширенном интервью"
      2) Надо или не надо - это мне решать.
      3) Хочется поныть - вперёд в компанию двух братьев-дуболомов:)))

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > la verdad 3 августа 2018, 15:05

      "Дуболом" здесь однозначно ты, ведь братья сумели заработать эти деньги, а ты нет, братьев знает вся Россия, а ты только ноешь в комментах и минусишь, как девочка)

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Vickont 3 августа 2018, 15:12

      А что мне тебя плюсовать что ли?))) Ты - фабрика по производству тупых комментариев, пронизанных детским максимализмом:)
      Выводы твои глупые, как у ребёнка:) Ты же не знаешь, ни сколько у меня денег ни кто я :) А сейчас начнётся истерика и сам будешь меня минусить. Ведь это для тебя +/- значат много, малыш.

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > la verdad 3 августа 2018, 15:17

      Девочка, мне вообще пох, кто ты) Для меня ты никто и звать тебя никак. Диалог окончен.

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Vickont 3 августа 2018, 15:26

      Конечно окончен, мальчик :)

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 1 августа 2018, 18:18

      Сварщик 5 - го разряда после работы зашёл в сауну, сделал массаж, принял пару стаканчиков свеже выжатого сока. Завтра снова в бой. Надо ехать на пару недель в проклятую Австрию на работу, потом в Испанию, потом ещё куда-то. И всё это за какие-то несчастные пару- тройку миллионов. А варить приходится 2-3 часа в день, да ещё один, два раза в неделю просто аврал! Тяжело. Какая нелюбимая, надоевшая работа. Изо дня в день, из недели в неделю, из года в год. И так до самой пенсии.

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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 1 августа 2018, 18:11

      А как Вы калечили наше здоровье, вы не задумывались?

      2
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      Рейтинг: +208

      Vladislaf 1 августа 2018, 18:02

      Бомбардир публикуйте интервью полностью, отрывок выдран из контекста. Из-за этого неверное толкование в комментариях. Народ прежде чем писать "Бедный-несчастный..." почитайте полностью, он говорил о том что у него с братом проблемы с кровью и что есть шанс остаться инвалидами если продолжить играть.

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      Рейтинг: +111

      shikari_ > Vladislaf 1 августа 2018, 18:10

      полностью им нельзя, поэтому и дергают так , чтобы подгорало у других

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