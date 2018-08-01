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  • Василий Березуцкий: «Играя в футбол, мы с братом калечили здоровье, издевались над организмом»

Василий Березуцкий: «Играя в футбол, мы с братом калечили здоровье, издевались над организмом»

1 августа 2018, 15:27
37

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о трудностях при игре в футбол, которые преследовали его и брата Алексея в конце карьеры. Последним для футболистов был прошлый сезон.

«Профессиональный спорт сам по себе опасен. Если футболист долго играет, то становится инвалидом. Мы калечили своe здоровье. Всей этой работой мы издевались над своим организмом, что могло привести к серьeзным нарушениям.

Но дело не только в этом. Главное – было понимание, что уже полноценно не получается помочь ни ЦСКА, ни сборной», – сказал Березуцкий.

Березуцкие – победители Кубка УЕФА, бронзовые призеры чемпионата Европы.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (37)
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серега кашин
1533127525
как будто их заставляли
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cska-62
1533130425
Любой профессиональный спорт вреден для здоровья. Кроме шахмат! :-)))
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zigbert
1533131479
А как же другие футболисты? Им тоже приходиться играть и получать травмы. Взять хотя бы Жано или Дзагоева - вот им то действительно не позавидуешь.
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alp
1533132363
вроде не бесплатно.. да и врачи-массажисты и прочая обслуга, не ведомая простому смертному, гробящему свое здоровье, например в шахте, опекала его многострадальное туловище... осталось только заплакать
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oyabun
1533134222
Вообще то этому спорту по травмоопасности далеко например до штанги или до спортивной гимнастики. Да массу примеров можно привести. И спортсмены там таких деньжищ не зарабатывают. Скорее поддерживают существование.
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nik_59
1533135062
Бедный-несчастный...
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мы_не_рабы
1533136700
Сварщик 5 - го разряда после работы зашёл в сауну, сделал массаж, принял пару стаканчиков свеже выжатого сока. Завтра снова в бой. Надо ехать на пару недель в проклятую Австрию на работу, потом в Испанию, потом ещё куда-то. И всё это за какие-то несчастные пару- тройку миллионов. А варить приходится 2-3 часа в день, да ещё один, два раза в неделю просто аврал! Тяжело. Какая нелюбимая, надоевшая работа. Изо дня в день, из недели в неделю, из года в год. И так до самой пенсии.
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Vickont
1533136813
"бомбардир", вы олени! Специально разжигаете конфликт? То, что предшествовало данному отрывку интервью: «Есть определённые показатели крови, которые у нас с братом очень сильно завышены на протяжении трёх лет. С этим можно играть, но такое бьёт по организму. АЛТ и АСТ – печёночные показатели. Есть ещё креатинкиназа, которая показывают, насколько наши мышцы способны выдерживать нагрузку. Если в нормальном состоянии у футболиста она в районе 250-400 после игры, то у меня подскакивает до 1500. В итоге, я только и занимаюсь тем, что сгоняю её до следующей игры. Это удары по печени, организм не восстанавливается. Словно зубная боль на протяжение трёх лет – болит, болит и болит. Каждый раз выдерживать нагрузки всё тяжелее.»
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OfaZavr
1533139991
конечно, когда уже есть ощущение что здоровье уже не то и полноценно отдаваться игре не получается то важно вовремя уйти. но некоторые за гораздо меньшую зарплату калечат свое здоровье так что хотя бы этот аспект должен согревать)
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Полная Канистра
1533147896
не тратьте деньги заработанные на бизнес ресторанный а лечитесь тогда всю жизнь в санаториях алтая и кавказа
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