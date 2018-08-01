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    «Спартак» отдал Бакаева в аренду в «Арсенал»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев остаток текущего сезона проведет на правах аренды в тульском «Арсенале».

    «Зелимхан – выпускник академии московского «Спартака». С 2013 года выступал за молодежку красно-белых, а чуть позднее – за «Спартак-2».

    Дебют за основу «Спартака» в Премьер-лиге состоялся в минувшем сезоне. Это была встреча второго тура с «Уфой». Бакаев принял участие в пяти матчах чемпионата России», – сообщила пресс-служба туляков.

    «Арсенал» в прошлом сезоне РПЛ стал седьмым.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    01.08.2018 12:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 1 августа 2018, 22:58

      Почему сами не наигрывают? Как с Зуевым, аренда аренда а потом и совсем уйдёт.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 августа 2018, 18:49

      ну и правильно, пусть парень набирается опыта и имеет постоянную игровую практику, всяко лучше чем просто сидеть и ждать шанса которого на данный момент может и не быть. удачи в аренде и показать себя!

      3
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 15:58

      Зелимхану не отчаиваться и набираться мастерства.

      5
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 1 августа 2018, 15:08

      какой из них Бакаев?

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 августа 2018, 14:41

      А нападающих??? Когда???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 августа 2018, 14:22

      Правильный ход.
      Зелимхан очень перспективный игрок.В Арсенале есть большая вероятность, что парень окунётся с головой во взрослый футбол.В Спартаке такая вероятность минимальна.
      Так что удачи Зелимхану и ждём обратно в Спартак уже следующей весной.

      8
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 1 августа 2018, 13:50

      Ну если учитывать, что Арсенал играя в большинстве так и не смог взломать Динамо то это усиление для них

      2
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 1 августа 2018, 13:41

      Переживаю за этого парня, он очень неплохо показывал себя в предсезонке в играх с основой. Надеюсь аренда пойдет ему только на пользу и он вернется в основу Спартака игроком с опытом.

      8
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