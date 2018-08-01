«Спартак» отдал Бакаева в аренду в «Арсенал»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев остаток текущего сезона проведет на правах аренды в тульском «Арсенале».

«Зелимхан – выпускник академии московского «Спартака». С 2013 года выступал за молодежку красно-белых, а чуть позднее – за «Спартак-2».

Дебют за основу «Спартака» в Премьер-лиге состоялся в минувшем сезоне. Это была встреча второго тура с «Уфой». Бакаев принял участие в пяти матчах чемпионата России», – сообщила пресс-служба туляков.

«Арсенал» в прошлом сезоне РПЛ стал седьмым.