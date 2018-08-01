Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» отдал Бакаева в аренду в «Арсенал»

1 августа 2018, 12:53
8

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев остаток текущего сезона проведет на правах аренды в тульском «Арсенале».

«Зелимхан – выпускник академии московского «Спартака». С 2013 года выступал за молодежку красно-белых, а чуть позднее – за «Спартак-2».

Дебют за основу «Спартака» в Премьер-лиге состоялся в минувшем сезоне. Это была встреча второго тура с «Уфой». Бакаев принял участие в пяти матчах чемпионата России», – сообщила пресс-служба туляков.

«Арсенал» в прошлом сезоне РПЛ стал седьмым.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Бакаев Зелимхан
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1533120073
Переживаю за этого парня, он очень неплохо показывал себя в предсезонке в играх с основой. Надеюсь аренда пойдет ему только на пользу и он вернется в основу Спартака игроком с опытом.
Ответить
кузнецов артем
1533120653
Ну если учитывать, что Арсенал играя в большинстве так и не смог взломать Динамо то это усиление для них
Ответить
Мары
1533122529
Правильный ход. Зелимхан очень перспективный игрок.В Арсенале есть большая вероятность, что парень окунётся с головой во взрослый футбол.В Спартаке такая вероятность минимальна. Так что удачи Зелимхану и ждём обратно в Спартак уже следующей весной.
Ответить
пряник929
1533123717
А нападающих??? Когда???
Ответить
talgatnurzhanov2006
1533125298
какой из них Бакаев?
Ответить
zigbert
1533128308
Зелимхану не отчаиваться и набираться мастерства.
Ответить
OfaZavr
1533138594
ну и правильно, пусть парень набирается опыта и имеет постоянную игровую практику, всяко лучше чем просто сидеть и ждать шанса которого на данный момент может и не быть. удачи в аренде и показать себя!
Ответить
Отчаянный Пердун
1533153537
Почему сами не наигрывают? Как с Зуевым, аренда аренда а потом и совсем уйдёт.
Ответить
Главные новости
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
13
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Все новости
Все новости
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
21:14
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
4
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
1
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
12
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
7
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
2
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
9
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+