«Спартак» отдал Бакаева в аренду в «Арсенал»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев остаток текущего сезона проведет на правах аренды в тульском «Арсенале».
«Зелимхан – выпускник академии московского «Спартака». С 2013 года выступал за молодежку красно-белых, а чуть позднее – за «Спартак-2».
Дебют за основу «Спартака» в Премьер-лиге состоялся в минувшем сезоне. Это была встреча второго тура с «Уфой». Бакаев принял участие в пяти матчах чемпионата России», – сообщила пресс-служба туляков.
«Арсенал» в прошлом сезоне РПЛ стал седьмым.
Источник: ФК «Арсенал» Тула