Спортдиректор «Шальке»: «Желаем Хеведесу в «Локомотиве» всего самого наилучшего»

Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель пожелал удачи защитнику Бенедикту Хеведесу, который накануне подписал контракт с «Локомотивом».

«Прошлым летом Бенедикт Хеведес отправился в «Ювентус» ради нового вызова. В «Локомотиве», добившемся в прошлом сезоне больших успехов, мы желаем Бенедикту всего самого наилучшего», – заявил Хайдель.

Соглашение будет действовать четыре года. Футболист является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.