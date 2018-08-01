Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Спортдиректор «Шальке»: «Желаем Хеведесу в «Локомотиве» всего самого наилучшего»

    Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель пожелал удачи защитнику Бенедикту Хеведесу, который накануне подписал контракт с «Локомотивом».

    «Прошлым летом Бенедикт Хеведес отправился в «Ювентус» ради нового вызова. В «Локомотиве», добившемся в прошлом сезоне больших успехов, мы желаем Бенедикту всего самого наилучшего», – заявил Хайдель.

    Соглашение будет действовать четыре года. Футболист является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

    Источник: ФК «Шальке-04»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2018 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +263

      Саладин 1 августа 2018, 12:17

      Не бережете себя Юрий Бенедиктович! Говорят травма, на травме(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 11:53

      Игры "Шальке-04" не смотрел в прошлом сезоне, поэтому не могу судить каков он сейчас. Но полагаю, что с его опытом и мастерством он поможет "Локо" в обороне.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11