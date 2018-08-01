Тренер «Ромы»: «Малком правда провел отличный матч. Желаю ему удачи в «Барселоне»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо отметил после победы над «Барселоной» (4:2) в товарищеском матче в рамках Международного кубка чемпионов слабую физическую форму своей команды.

«Малком правда провел отличный матч. Если «Барселона» приобрела его, значит он этого заслуживал. Я желаю ему удачи в этой команде.

По матчу – я доволен своими игроками. Нам противостояла команда, которая физически была лучше готова. В первом тайме у нас были заметные трудности.

Сейчас наша физическая форма не оптимальна. Нам нужно больше времени, чтобы выйти на ее пик», – заявил Ди Франческо.

Ранее бразилец вел переговоры о переходе в «Рому», но в последний момент принял предложение «Барселоны».