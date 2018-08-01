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    Тренер «Ромы»: «Малком правда провел отличный матч. Желаю ему удачи в «Барселоне»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо отметил после победы над «Барселоной» (4:2) в товарищеском матче в рамках Международного кубка чемпионов слабую физическую форму своей команды.

    «Малком правда провел отличный матч. Если «Барселона» приобрела его, значит он этого заслуживал. Я желаю ему удачи в этой команде.

    По матчу – я доволен своими игроками. Нам противостояла команда, которая физически была лучше готова. В первом тайме у нас были заметные трудности.

    Сейчас наша физическая форма не оптимальна. Нам нужно больше времени, чтобы выйти на ее пик», – заявил Ди Франческо.

    Ранее бразилец вел переговоры о переходе в «Рому», но в последний момент принял предложение «Барселоны».

    Источник: Sport.es

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    01.08.2018 10:43
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