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  • Это’О – о сборе средств фанатами «Нима» на его трансфер: «А я могу поучаствовать?»

Это’О – о сборе средств фанатами «Нима» на его трансфер: «А я могу поучаствовать?»

1 августа 2018, 09:41
6

Нападающий «Коньяспора» Самуэль Это`О прокомментировал появившуюся информацию относительно сбора средств болельщиками французского клуба «Ним» на его трансфер.

«А я могу поучаствовать?» – написал экс-футболист «Анжи» в твиттере.

37-летний игрок в прошлом сезоне провел 29 игр за «Коньяспор» во всех турнирах, забив в них 15 голов и отдав пять результативных передач.

«Ним» в предстоящем сезоне выступит во французской Лиге 1.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Турция. Суперлига Франция. Лига 1 Трансферы Коньяспор Ним Это'О Самуэль
Комментарии (6)
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Yarrom89
1533107382
Отличный показатель для 37-го нападающего!
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AHTUNGBOL
1533109026
Как-то высокомерно саркастически он об этих фанатах, ребята могут и обидеться...
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Cules2013
1533109959
А сколько надо? Сколько уже собрали?)) А на зарплату у них денег хватит?
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Mazai-NN
1533119409
Долбанный нигер...))
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zigbert
1533125529
Бедный Ним. Какова интересно его трансферная стоимость? И стоит ли шкурка выделки?.
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Vizual
1533733985
Вы уж определитесь за какой Спор он выступает,бездари
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