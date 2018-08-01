Это’О – о сборе средств фанатами «Нима» на его трансфер: «А я могу поучаствовать?»

Нападающий «Коньяспора» Самуэль Это`О прокомментировал появившуюся информацию относительно сбора средств болельщиками французского клуба «Ним» на его трансфер.
«А я могу поучаствовать?» – написал экс-футболист «Анжи» в твиттере.
37-летний игрок в прошлом сезоне провел 29 игр за «Коньяспор» во всех турнирах, забив в них 15 голов и отдав пять результативных передач.
«Ним» в предстоящем сезоне выступит во французской Лиге 1.
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Источник: Twitter