Это’О – о сборе средств фанатами «Нима» на его трансфер: «А я могу поучаствовать?»

Нападающий «Коньяспора» Самуэль Это`О прокомментировал появившуюся информацию относительно сбора средств болельщиками французского клуба «Ним» на его трансфер.

«А я могу поучаствовать?» – написал экс-футболист «Анжи» в твиттере.

37-летний игрок в прошлом сезоне провел 29 игр за «Коньяспор» во всех турнирах, забив в них 15 голов и отдав пять результативных передач.

«Ним» в предстоящем сезоне выступит во французской Лиге 1.