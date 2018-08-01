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    Это’О – о сборе средств фанатами «Нима» на его трансфер: «А я могу поучаствовать?»

    Нападающий «Коньяспора» Самуэль Это`О прокомментировал появившуюся информацию относительно сбора средств болельщиками французского клуба «Ним» на его трансфер.

    «А я могу поучаствовать?» – написал экс-футболист «Анжи» в твиттере.

    37-летний игрок в прошлом сезоне провел 29 игр за «Коньяспор» во всех турнирах, забив в них 15 голов и отдав пять результативных передач.

    «Ним» в предстоящем сезоне выступит во французской Лиге 1.

    Источник: Twitter

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    01.08.2018 09:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +387

      Vizual 8 августа 2018, 16:13

      Вы уж определитесь за какой Спор он выступает,бездари

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 15:12

      Бедный Ним. Какова интересно его трансферная стоимость? И стоит ли шкурка выделки?.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 1 августа 2018, 13:30

      Долбанный нигер...))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 августа 2018, 10:52

      А сколько надо? Сколько уже собрали?))
      А на зарплату у них денег хватит?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 1 августа 2018, 10:37

      Как-то высокомерно саркастически он об этих фанатах, ребята могут и обидеться...

      3
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 1 августа 2018, 10:09

      Отличный показатель для 37-го нападающего!

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