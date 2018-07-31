Гаджиев: «Шансы выжить как клубу у «Анжи» невелики»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поговорил о ситуации в клубе. У команды финансовые проблемы, она может прекратить существование и сняться с сезона РПЛ.

«Шансы выжить есть всегда, другое дело, что они невелики. К сожалению, ситуация с «Анжи» продолжает печальную тенденцию в российском футболе.

Пока в стране проходил великолепно организованный чемпионат мира, параллельно шли куда менее приятные процессы — один за другим закрывались профессиональные клубы. Кажется, 11 команд прекратили своe существование летом. Это же не случайность», – сказал специалист.

В первом туре «Анжи» одержал победу.

«Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами