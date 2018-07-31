«Челси» переключился с Игуаина на Левандовского

Руководство «Челси» отказалось от идеи приобретения у «Ювентуса» нападающего Гонсало Игуаина, на которого претендует «Милан».

Все свое внимание лондонцы сконцентрировали на форварде «Баварии» Роберте Левандовском. В ближайшее время представители «Челси» объявят свое предложение коллегам из немецкого клуба.

Вчера главный тренер «Баварии» Нико Ковач заявил, что Левандовски не покинет команду до окончания своего действующего контракта.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В прошлом сезоне поляк сыграл в 48 матчах за клуб во всех турнирах, забив 41 гол и отдав три результативные передачи.