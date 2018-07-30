Жиру поборется за место в составе «Челси»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру намерен остаться в «Челси».

Ранее сообщалось, что футболист близок к уходу из лондонского клуба из-за малого количества игрового времени в прошлом сезоне. В услугах форварда заинтересованы «Марсель» и «Атлетико».

Жиру готов остаться в «Челси», чтобы побороться за место в стартовом составе в будущем сезоне. Сейчас англичане ведут переговоры о переходе нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, который составит конкуренцию Жиру в атаке «Челси».