Спортивный директор «Милана»: «Игуаин и Мората? Не думаю, что крупные покупки возможны»

Спортивный директор «Милана» Леонардо поделился мнением о трансферной политике клуба и ответил на вопрос о возможных покупках. Клуб интересуется нападающим «Челси» Альваро Моратой и форвардом «Ювентуса» Гонсало Игуаином.

«Игуаин и Мората? Мы привязаны к финансовому фэйр-плею, не думаю, что крупные приобретения возможны.

Сумму трансферов выросли почти вдвое по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Это не помогает нам», – сказал Леонардо.

«Челси» готов продать Морату в «Милан» за 62 миллиона