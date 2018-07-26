Бердыев: «Спрос на Граната и Кудряшова есть. Ведем переговоры»

Гранат и Кудряшов это слабое звено Рубина и сборной!
Взяли в сборную по блату и не пойми за что!
Константин Рауш играет намного сильнее их вместе взятых, а его в сборную не взяли.
В Рубине они получают большие деньги, но на эти деньги они не играют.
Кто и зачем им столько платит???
Рубину надо от них ИЗБАВЛЯТЬСЯ и как можно скорее.
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, что клуб рассматривает предложения о продаже Владимира Граната и Федора Кудряшова по причине финансового фэйр-плей.
Ранее генеральный директор «Рубина» Рустам Сайманов рассказал о формировании состава в сложных рамках финансового фэйр-плея.
– Гранат и Кудряшов своим выступлением в сборной привлеки какой-то интерес клубов?
– Спрос есть. Наш генеральный директор ведет переговоры.