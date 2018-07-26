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    Бердыев: «Спрос на Граната и Кудряшова есть. Ведем переговоры»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, что клуб рассматривает предложения о продаже Владимира Граната и Федора Кудряшова по причине финансового фэйр-плей.

    Ранее генеральный директор «Рубина» Рустам Сайманов рассказал о формировании состава в сложных рамках финансового фэйр-плея.

    – Гранат и Кудряшов своим выступлением в сборной привлеки какой-то интерес клубов?

    – Спрос есть. Наш генеральный директор ведет переговоры.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    26.07.2018 10:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 26 июля 2018, 15:07

      Гранат и Кудряшов это слабое звено Рубина и сборной!
      Взяли в сборную по блату и не пойми за что!
      Константин Рауш играет намного сильнее их вместе взятых, а его в сборную не взяли.
      В Рубине они получают большие деньги, но на эти деньги они не играют.
      Кто и зачем им столько платит???
      Рубину надо от них ИЗБАВЛЯТЬСЯ и как можно скорее.

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      Рейтинг: +380

      Гуус 26 июля 2018, 10:36

      от кого только:??

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