Бердыев: «Спрос на Граната и Кудряшова есть. Ведем переговоры»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, что клуб рассматривает предложения о продаже Владимира Граната и Федора Кудряшова по причине финансового фэйр-плей.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустам Сайманов рассказал о формировании состава в сложных рамках финансового фэйр-плея.

– Гранат и Кудряшов своим выступлением в сборной привлеки какой-то интерес клубов?

– Спрос есть. Наш генеральный директор ведет переговоры.