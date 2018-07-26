Рахимич: «Хорошо, что в этом году ЦСКА не нужно отвлекаться на квалификацию в ЛЧ»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич считает, что армейцам пойдет на пользу отсутствие матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов в этом сезоне.

«В ЦСКА строится новая команда – многие ребята ушли, многие пришли. Сейчас в коллективе идет период становления.

Хорошо, что в этом году не нужно отвлекаться на квалификацию в Лиге чемпионов и можно сосредоточиться на матче за Суперкубок и чемпионате.

Надеюсь, команда проявит свои лучшие качества и возьмет этот трофей. Хотя противостоять ЦСКА будет очень серьезный соперник.

У «Локомотива» очень хороший подбор игроков и великолепный тренер. Они по праву выиграли в прошлом сезоне золотые медали чемпионата России. Так что матч предстоит непростой и интересный», – считает Рахимич.

Матч за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.