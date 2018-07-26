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    Рахимич: «Хорошо, что в этом году ЦСКА не нужно отвлекаться на квалификацию в ЛЧ»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич считает, что армейцам пойдет на пользу отсутствие матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов в этом сезоне.

    «В ЦСКА строится новая команда – многие ребята ушли, многие пришли. Сейчас в коллективе идет период становления.

    Хорошо, что в этом году не нужно отвлекаться на квалификацию в Лиге чемпионов и можно сосредоточиться на матче за Суперкубок и чемпионате.

    Надеюсь, команда проявит свои лучшие качества и возьмет этот трофей. Хотя противостоять ЦСКА будет очень серьезный соперник.

    У «Локомотива» очень хороший подбор игроков и великолепный тренер. Они по праву выиграли в прошлом сезоне золотые медали чемпионата России. Так что матч предстоит непростой и интересный», – считает Рахимич.

    Матч за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    26.07.2018 07:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 июля 2018, 12:25

      Это хорошо,что попали напрямую в ЛЧ,но кажется Элвер немного не прав,ведь чем больше игр,тем больше сыгранности и опыта,особенно у новой команды,каковой является ЦСКА...

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 26 июля 2018, 08:31

      надеюсь перемены будут не болезненными..

      4
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 26 июля 2018, 08:19

      Это, конечно, хорошо. Но как с таким составом можно показать достойные результаты в РФПЛ, и тем более в ЛЧ? Ну, может быть, Гончаренко опять по максимому выжмет из команды все? Но по большому счету выжимать-то уже и не с кого! Вероятнее всего этот сезон у армейцев будет сезоном наигрывания состава и на успехи не стоит надеяться. Но все-равно желаю армейцам удачи и побед!

      11
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июля 2018, 07:49

      У ЦСКА хоть появятся деньги для трансферных сделок после продажи Головина. Витиньо и участия в групповом этапе ЛЧ. Это поможет в дальнейшем покупать игроков и закрывать проблемные позиции.

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