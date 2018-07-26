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  • Рахимич: «Хорошо, что в этом году ЦСКА не нужно отвлекаться на квалификацию в ЛЧ»

Рахимич: «Хорошо, что в этом году ЦСКА не нужно отвлекаться на квалификацию в ЛЧ»

26 июля 2018, 07:44
4

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич считает, что армейцам пойдет на пользу отсутствие матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов в этом сезоне.

«В ЦСКА строится новая команда – многие ребята ушли, многие пришли. Сейчас в коллективе идет период становления.

Хорошо, что в этом году не нужно отвлекаться на квалификацию в Лиге чемпионов и можно сосредоточиться на матче за Суперкубок и чемпионате.

Надеюсь, команда проявит свои лучшие качества и возьмет этот трофей. Хотя противостоять ЦСКА будет очень серьезный соперник.

У «Локомотива» очень хороший подбор игроков и великолепный тренер. Они по праву выиграли в прошлом сезоне золотые медали чемпионата России. Так что матч предстоит непростой и интересный», – считает Рахимич.

Матч за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Рахимич Элвир
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1532580559
У ЦСКА хоть появятся деньги для трансферных сделок после продажи Головина. Витиньо и участия в групповом этапе ЛЧ. Это поможет в дальнейшем покупать игроков и закрывать проблемные позиции.
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Dominator777
1532582357
Это, конечно, хорошо. Но как с таким составом можно показать достойные результаты в РФПЛ, и тем более в ЛЧ? Ну, может быть, Гончаренко опять по максимому выжмет из команды все? Но по большому счету выжимать-то уже и не с кого! Вероятнее всего этот сезон у армейцев будет сезоном наигрывания состава и на успехи не стоит надеяться. Но все-равно желаю армейцам удачи и побед!
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neofizer
1532583072
надеюсь перемены будут не болезненными..
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KOLBIS
1532597157
Это хорошо,что попали напрямую в ЛЧ,но кажется Элвер немного не прав,ведь чем больше игр,тем больше сыгранности и опыта,особенно у новой команды,каковой является ЦСКА...
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