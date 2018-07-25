Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вице-президент «Монако»: «У меня была информация, что «Ювентус» уже закрыл сделку по Головину»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал скорое подписание контракта с полузащитником ЦСКА Александром Головиным. Игрока ранее почти купил «Ювентус».

    «Насколько я понимаю, наиболее реальными вариантами были «Челси» и «Ювентус». Мне даже говорили, что «Ювентус» уже закрыл сделку. Завтра Головин прилетает на медосмотр в Монако», – сказал функционер

    Красно-белые заплатят за игрока 30 миллионов евро.

    Головин переходит в «Монако». Все о трансфере

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2018 21:52
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 26 июля 2018, 03:03

      Гинер так цену набивал, в позапрошлом году он афринканского деда Роме так продал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июля 2018, 22:03

      Тут свои информационные вбросы в борьбе за игрока, когда его хотят несколько ведущих клубов. " Юве" повёл себя странно и судя по словам Гинера не особо усердствовал. При желании мог купить за 30-35 лямов и вряд ли потом пожалел. Предположу, что Саня там заиграет и через два года уже будет за ним реальная очередь из топов, но тогда уже придётся раскошелиться.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11