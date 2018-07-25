Вице-президент «Монако»: «У меня была информация, что «Ювентус» уже закрыл сделку по Головину»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал скорое подписание контракта с полузащитником ЦСКА Александром Головиным. Игрока ранее почти купил «Ювентус».

«Насколько я понимаю, наиболее реальными вариантами были «Челси» и «Ювентус». Мне даже говорили, что «Ювентус» уже закрыл сделку. Завтра Головин прилетает на медосмотр в Монако», – сказал функционер

Красно-белые заплатят за игрока 30 миллионов евро.

Головин переходит в «Монако». Все о трансфере