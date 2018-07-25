Вьери: «Интерес европейских клубов к Зобнину уже немалый»

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери высказался о трансферных перспективах полузащитника «Спартака» Романа Зобнина после выступления на чемпионате мира-2018.

«Знаю, как в «Спартаке» его ценит Массимо Каррера, с которым они выиграли чемпионат России.

На чемпионате мира Зобнин также проявил себя очень хорошо. Думаю, интерес европейских клубов к нему уже немалый», – считает Вьери.

На прошедшем в России чемпионате мира-2018 Зобнин сыграл в пяти матчах, отдав одну результативную передачу.