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    Вьери: «Интерес европейских клубов к Зобнину уже немалый»

    Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери высказался о трансферных перспективах полузащитника «Спартака» Романа Зобнина после выступления на чемпионате мира-2018.

    «Знаю, как в «Спартаке» его ценит Массимо Каррера, с которым они выиграли чемпионат России.

    На чемпионате мира Зобнин также проявил себя очень хорошо. Думаю, интерес европейских клубов к нему уже немалый», – считает Вьери.

    На прошедшем в России чемпионате мира-2018 Зобнин сыграл в пяти матчах, отдав одну результативную передачу.

    Источник: Известия

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    25.07.2018 11:17
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 11:31

      Роман постепенно прибавляет в своем мастерстве и за ним со стороны европейских клубов пристальное внимание.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 июля 2018, 14:39

      Роман ещё не весь свой потенциал выложил.
      Через годик два, за ним очередь из клубов будет стоять.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > Мары 25 июля 2018, 18:52

      Лишь бы этот сезон хотяб не уходил,а так конечно парню надо рости !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > spartach n1 25 июля 2018, 22:17

      Серёг, он сам не дурак и всё понимает.
      Этот сезон он ни куда не уйдёт.
      Инфа из штаба.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > Мары 25 июля 2018, 22:52

      Вот теперь привлёк акул,будут присматриваться,а ведь впереди ещё зимняя трансферная форточка !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 25 июля 2018, 14:17

      От интереса до покупки - целая пропасть

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 июля 2018, 13:32

      На носу ЛЧ --КАКИЕ ИНТЕРЕСЫ ???

      5
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 25 июля 2018, 12:50

      Всех продать и купить каких нибудь аргентинцев. Вот это по нашему...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      КАМПОСТЕР1 25 июля 2018, 12:44

      Зобнин не затеряется нигде, с его трудолюбием и эмоциями, а вот на счет Кутепова с его ляпами большие сомнения

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июля 2018, 11:35

      Интерес пока не выражен конкретными предложениями...

      4
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 25 июля 2018, 11:23

      Роман однозначно один из самых перспективных игроков РФПЛ.

      9
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