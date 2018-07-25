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Вьери: «Интерес европейских клубов к Зобнину уже немалый»

25 июля 2018, 11:17
11

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери высказался о трансферных перспективах полузащитника «Спартака» Романа Зобнина после выступления на чемпионате мира-2018.

«Знаю, как в «Спартаке» его ценит Массимо Каррера, с которым они выиграли чемпионат России.

На чемпионате мира Зобнин также проявил себя очень хорошо. Думаю, интерес европейских клубов к нему уже немалый», – считает Вьери.

На прошедшем в России чемпионате мира-2018 Зобнин сыграл в пяти матчах, отдав одну результативную передачу.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Трансферы Спартак Россия Вьери Кристиан Зобнин Роман Каррера Массимо
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1532507023
Роман однозначно один из самых перспективных игроков РФПЛ.
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Рубик Докоян
1532507725
Интерес пока не выражен конкретными предложениями...
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КАМПОСТЕР1
1532511860
Зобнин не затеряется нигде, с его трудолюбием и эмоциями, а вот на счет Кутепова с его ляпами большие сомнения
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TUMS
1532512255
Всех продать и купить каких нибудь аргентинцев. Вот это по нашему...
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Zenmaster
1532514761
На носу ЛЧ --КАКИЕ ИНТЕРЕСЫ ???
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Бухбух
1532517459
От интереса до покупки - целая пропасть
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Мары
1532518773
Роман ещё не весь свой потенциал выложил. Через годик два, за ним очередь из клубов будет стоять.
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zigbert
1532593912
Роман постепенно прибавляет в своем мастерстве и за ним со стороны европейских клубов пристальное внимание.
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