Вьери: «Интерес европейских клубов к Зобнину уже немалый»

Роман постепенно прибавляет в своем мастерстве и за ним со стороны европейских клубов пристальное внимание.
Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери высказался о трансферных перспективах полузащитника «Спартака» Романа Зобнина после выступления на чемпионате мира-2018.
«Знаю, как в «Спартаке» его ценит Массимо Каррера, с которым они выиграли чемпионат России.
На чемпионате мира Зобнин также проявил себя очень хорошо. Думаю, интерес европейских клубов к нему уже немалый», – считает Вьери.
На прошедшем в России чемпионате мира-2018 Зобнин сыграл в пяти матчах, отдав одну результативную передачу.