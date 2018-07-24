Ришарлисон – игрок «Эвертона». Трансфер оценивается в 50 миллионов

Нападающий «Уотфорда» Ришарлисон перешел в «Эвертон». 21-летний бразилец подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

По неофициальным данным, клуб из Ливерпуля заплатил за трансфер 50 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Ришарлисон провел в АПЛ 33 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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