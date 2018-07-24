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    Ришарлисон – игрок «Эвертона». Трансфер оценивается в 50 миллионов

    Нападающий «Уотфорда» Ришарлисон перешел в «Эвертон». 21-летний бразилец подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

    По неофициальным данным, клуб из Ливерпуля заплатил за трансфер 50 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошлом сезоне Ришарлисон провел в АПЛ 33 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

    «Однажды меня приняли за наркоторговца и приставили ко лбу пистолет». Молодой бразилец становится звездой АПЛ

    Источник: ФК «Эвертон»

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    24.07.2018 23:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июля 2018, 08:18

      В футболе уже давно соотношение цены и качества в пользу цены, особенно в АПЛ.

      2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 25 июля 2018, 06:42

      В АПЛ денег куры не клюют,потому могут себе позволить за неадекватные суммы покупать абсолютно посредственных игроков.как этого,например.

      3
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 25 июля 2018, 00:45

      Нападающий с 5 голами и 4 ассистами за сезон 50 млн, Барса взяла полузащитника того же возраста тоже из Бразилии с 12 голами и 7 ассистами за 40 млн где логика????

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 июля 2018, 23:29

      че они думают что купили решалу?

      2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 24 июля 2018, 23:01

      Теперь за любое бревно платят по 50 миллионов, если так оценивать, то наш Андрей Аршавин в лучшие годы 75-80 бы стоил.

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