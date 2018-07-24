Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Малком перейдет в «Барселону» за 41 миллион. Завтра игрок пройдет медобследование в каталонском клубе

    Журналист Адриен Матье сообщил, что «Бордо» принял предложение «Барселоны» по трансферу нападающего Малкома.

    Каталонцы заплатят за 21-летнего футболиста 41 миллион евро. Сам бразилец подпишет пятилетний контракт с зарплатой 5 миллионов в год.

    Завтра, 25 июля, бразилец пройдет медобследование в «Барселоне».

    Ранее «Рома» объявила о достижении с «Бордо» договоренности о переходе Малкома. Но позже «Барселона» сделала французскому клубу более выгодное предложение.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2018 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 20:51

      Перехватили игрока. Видимо их предложение было более выгодным.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 19:03

      значит все таки отменили все договоренности с Ромой, выглядит не очень порядочно, но конечно это их право.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 июля 2018, 16:26

      Малком очень сильный игрок с потрясающей левой ногой , но вопрос в том ,зачем он Барсе , думаю с ним может случится то же самое , что и с Дембеле , а в таком возрасте для игрока главное играть , а пока в команде есть Месси и Суарес ни Усман ни Малком не будут играть много, думаю для Малкома была бы лучшим вариантом Рома , к стати он по игре очень похож на Салаха и для него как и для Мохамеда очень важно оказаться что называется в своей команде , не думаю ,что Барса окажется такой командой.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ > hevbn 28 24 июля 2018, 19:11

      А может Вальверде задумал играть 4-2-4.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Патронташ 24 июля 2018, 20:46

      Сомневаюсь я .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Патронташ 24 июля 2018, 20:54

      Ну как вариант Малком и Дембеле будут на фланги полузащиты оттягиваться,подключаться в нужный момент из глубины. Прессинговать соперника на его половине.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июля 2018, 15:24

      Опаньки. Ну посмотрим, что за фрукт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 июля 2018, 15:15

      тут за головина считают 30 лямов завышенной суммой.... за какого то малкома не глядя отваливают денежку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 24 июля 2018, 15:12

      Хороший футболист , зачем его покупать если есть дембеле .... кого то из них видимо загубят

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 24 июля 2018, 15:07

      Вот педики путалонские. Сколько уже купили просто чтобы купить и загубили: Дембеле, Туран, Алейш Видаль, Матьё, Гомеш, Денис Суарес, Пако Алькасер.

      Мерзкий клубишко абсолютно стал после ухода Рони и с каждым годом всё мерзотнее.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Shotlandets86 24 июля 2018, 19:09

      А зачем твой Рони ушел и обрек клуб на мерзость?Надо было оставаться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Патронташ 24 июля 2018, 22:12

      Потому, что все ставки были сделаны на своих воспитанников (в частности на Месси) и систему тики-таки вперемешку с симуляциями и давлением на судей.



      И Рони не мой, это достояние мирового футбола.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11