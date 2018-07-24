Малком перейдет в «Барселону» за 41 миллион. Завтра игрок пройдет медобследование в каталонском клубе

Журналист Адриен Матье сообщил, что «Бордо» принял предложение «Барселоны» по трансферу нападающего Малкома.

Каталонцы заплатят за 21-летнего футболиста 41 миллион евро. Сам бразилец подпишет пятилетний контракт с зарплатой 5 миллионов в год.

Завтра, 25 июля, бразилец пройдет медобследование в «Барселоне».

Ранее «Рома» объявила о достижении с «Бордо» договоренности о переходе Малкома. Но позже «Барселона» сделала французскому клубу более выгодное предложение.