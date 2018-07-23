Испанский агент: «Черышев соответствует уровню «Барселоны»

Испанский футбольный агент Пьер Фернандес прокомментировал информацию СМИ о заинтересованности «Барселоны» в приобретении полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева.

«Это очень хорошие новости. Черышев здорово провел чемпионат мира. До этого он уже выступал в Испании и давно адаптировался к ее лиге.

Денис – отличный игрок. Все это в совокупности говорит о том, что этот атакующий хавбек может заинтересовать «Барселону». Считаю, Черышев соответствует уровню каталонской команды», – сказал Фернандес.

В сезоне-2017/18 Черышев провел в составе «Вильярреала» 24 матча, записав в свой актив два гола и две результативные передачи.