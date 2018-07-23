Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Испанский агент: «Черышев соответствует уровню «Барселоны»

Испанский агент: «Черышев соответствует уровню «Барселоны»

23 июля 2018, 14:27
20

Испанский футбольный агент Пьер Фернандес прокомментировал информацию СМИ о заинтересованности «Барселоны» в приобретении полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева.

«Это очень хорошие новости. Черышев здорово провел чемпионат мира. До этого он уже выступал в Испании и давно адаптировался к ее лиге.

Денис – отличный игрок. Все это в совокупности говорит о том, что этот атакующий хавбек может заинтересовать «Барселону». Считаю, Черышев соответствует уровню каталонской команды», – сказал Фернандес.

В сезоне-2017/18 Черышев провел в составе «Вильярреала» 24 матча, записав в свой актив два гола и две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Вильярреал Барселона Черышев Денис
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
la verdad
1532346284
Понять кто чему соответствует можно только после перехода. По статистике, Черышев пока соответствует лавке Вилльяреала..
Ответить
T_REX
1532346725
Хахахаххахха, Барса хочет купить лавочкина субмарины в среднем который играет 5-10 минут в матче
Ответить
insider_retro
1532347140
Без таких прошареных и информированных агентов, футбольный мир, наверное, задохнулся бы от неведения и тупиковости...:)))
Ответить
Cules2013
1532347353
Эм-м... даже и не знаю. Короче, сидел бы он в Вильярреале и горя бы не знал. А то начинается. Я сомневаюсь, что он заиграет в Барселоне + очень травматичный, не говоря уже о том, что играл недавно за "Реал", да и там не закрепился.
Ответить
84aivengo
1532347742
лучше не надо в барсу.... играй там же
Ответить
ВетеR
1532349113
Вот,убейте,но сомневаюсь.. По ходу он уровню Вилльяреала не всегда соответствует
Ответить
ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1532350300
Барса покупала гомешей а сейчас продают пол команды из за ошибок приобретения,поэтому Черышевы попасть в Барсу шансов ноль,даже если попал бы сидел бы постоянно в запасе.Лучше ему быть в В..... Реале и не терять практику
Ответить
GoLenaStop
1532352727
Может, лучше дома поиграть ещё?
Ответить
OfaZavr
1532360848
на данный момент вряд ли, ему следует хотя бы ближайший сезон в Вильярреале провести очень хорошо от начала и до конца и чтобы травмы обошли тогда можно будет о чем-то говорить.
Ответить
zigbert
1532369059
Иногда задаешься вопросом :"А не была ли неким всплеском его игра на ЧМ?" Интересно будет посмотреть ,насколько он прибавил или его уровень так и останется на прежнем уровне. В Барселоне Денису конечно трудно будет закрепиться.
Ответить
Главные новости
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
1
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
3
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
4
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
Все новости
Все новости
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Список самых дорогих клубов мира
13:45
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Вчера, 20:21
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
Вчера, 14:00
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
«Реал» презентовал нового главного тренера
Вчера, 09:50
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+