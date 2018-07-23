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    Испанский агент: «Черышев соответствует уровню «Барселоны»

    Испанский футбольный агент Пьер Фернандес прокомментировал информацию СМИ о заинтересованности «Барселоны» в приобретении полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева.

    «Это очень хорошие новости. Черышев здорово провел чемпионат мира. До этого он уже выступал в Испании и давно адаптировался к ее лиге.

    Денис – отличный игрок. Все это в совокупности говорит о том, что этот атакующий хавбек может заинтересовать «Барселону». Считаю, Черышев соответствует уровню каталонской команды», – сказал Фернандес.

    В сезоне-2017/18 Черышев провел в составе «Вильярреала» 24 матча, записав в свой актив два гола и две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2018 14:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 июля 2018, 23:35

      Агент Черыщева -его папа. Прошедший чемпионат это месяц радости и трагедий. Но он прошёл и его все забыли. Начинается нормальная пашня, голы,очки, секунды, борьба за новые призы. Посмотрим как проявят себя и старые и новые звёзды. НО Черышева жаль, парень он похоже нормальный, но как игрок весьма средний. Его место, увы, лавка и подмены. А в целом удачи ему.

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      Рейтинг: +182

      KsiroN 24 июля 2018, 14:28

      Я был бы рад его переходу, но он воспитанник Реала, захочет ли он сам перейти в Барселону... А публика Барсы я думаю его на ура примет, все помнят как из за замены Реал вылетел из кубка, и как фанаты Барсы аплодисментами провожали его с поля в матче против Вильяреала, было бы интересно видеть его в Барсе!

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      Рейтинг: +182

      KsiroN 24 июля 2018, 14:25

      Денису уже 27, либо сейчас в топ клуб, либо никогда, пусть годик повыходит на замену, хуже ему от этого не будет, а если закрепится то я вообще буду счастлив, удачи Денис!

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 23 июля 2018, 23:40

      Это будет большой ошибкой перейти в топ клуб. Лучше в Бундеслигу в среднячок, там график проще чем в АПЛ, а борьба такая же почти, ну кроме как за 1 место. Сколько молодых звезд прошли через Шальке и Вольфсбург, например.

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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 21:04

      Иногда задаешься вопросом :"А не была ли неким всплеском его игра на ЧМ?" Интересно будет посмотреть ,насколько он прибавил или его уровень так и останется на прежнем уровне. В Барселоне Денису конечно трудно будет закрепиться.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 19:12

      У папы ещё мнением поинтересуйтесь соответствует его сын уровню "Барсы" и "Реала". Ответ предугадать не трудно.

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 23 июля 2018, 18:49

      Агент этот точно говорил о Барселоне?
      Денис в Вильяреале то не часто в основе выходил...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 18:47

      на данный момент вряд ли, ему следует хотя бы ближайший сезон в Вильярреале провести очень хорошо от начала и до конца и чтобы травмы обошли тогда можно будет о чем-то говорить.

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      Рейтинг: +8877

      GoLenaStop 23 июля 2018, 16:32

      Может, лучше дома поиграть ещё?

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > GoLenaStop 23 июля 2018, 17:15

      Ну он дома и не играл вообще-то,только бы не ломался с травмами,а так-БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ,БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ...

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 23 июля 2018, 15:51

      Барса покупала гомешей а сейчас продают пол команды из за ошибок приобретения,поэтому Черышевы попасть в Барсу шансов ноль,даже если попал бы сидел бы постоянно в запасе.Лучше ему быть в В..... Реале и не терять практику

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