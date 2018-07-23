Испанский агент: «Черышев соответствует уровню «Барселоны»

Агент Черыщева -его папа. Прошедший чемпионат это месяц радости и трагедий. Но он прошёл и его все забыли. Начинается нормальная пашня, голы,очки, секунды, борьба за новые призы. Посмотрим как проявят себя и старые и новые звёзды. НО Черышева жаль, парень он похоже нормальный, но как игрок весьма средний. Его место, увы, лавка и подмены. А в целом удачи ему.
Испанский футбольный агент Пьер Фернандес прокомментировал информацию СМИ о заинтересованности «Барселоны» в приобретении полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева.
«Это очень хорошие новости. Черышев здорово провел чемпионат мира. До этого он уже выступал в Испании и давно адаптировался к ее лиге.
Денис – отличный игрок. Все это в совокупности говорит о том, что этот атакующий хавбек может заинтересовать «Барселону». Считаю, Черышев соответствует уровню каталонской команды», – сказал Фернандес.
В сезоне-2017/18 Черышев провел в составе «Вильярреала» 24 матча, записав в свой актив два гола и две результативные передачи.