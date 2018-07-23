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  • Кариус: «Сочувствую тем, кто радуется неудачам и страданиям других»

Кариус: «Сочувствую тем, кто радуется неудачам и страданиям других»

23 июля 2018, 11:04
14

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус сочувствует тем болельщикам, которые радуются его ошибкам.

«Сочувствую тем, кто радуется неудачам и страданиям других. Я молюсь за то, чтобы случившееся в ваших жизнях, из-за чего в вас так много гнева и ненависти, прошло. И наступили хорошие времена», – написал Кариус у инстаграме.

В финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) Кариус допустил две серьезные ошибки, которые привели к голам в его ворота. В последнем товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» немец едва не стал автором очередной ошибки.

Ранее со словами поддержки к вратарю обратился его коллега из «Порту» Икер Касильяс.

Источник: Instagram
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Кариус Лорис
Комментарии (14)
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panmon
1532334658
Правильно написал. Хейтеров развелось! Не нравится как играет - продаёте/тренируете, но обвинять его не надо
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zatonn
1532336012
Жаль бедолагу. Хотя одна из его ошибок в финале ЛЧ произошла не без участия рамоса. С сотрясением мозга и не такие ошибки бывают. А в перспективе Кариуса ждёт скамейка. Алисон скорее всего в рамке будет на постоянной основе.
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Mirex_CSKA
1532337808
Кариус хороший вратарь,у него бывает такое,но потом выдаст серию хорошую.ТАк что надо дать парню время.Может немного нервничает из за перехода Аллисона
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Eddyson
1532338771
Вместо молитв может скиллы прокачивать вратарские?
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Михаил Шевченко
1532339417
если условный слесарь Иваныч будет косячить изо дня в день его выгонят нах так как он просто не соответствует занимаемой должности,так почему же с вратарем не соответствующим уровню ТОП нужно носиться и всем его жалеть?
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Полная Канистра
1532340625
загнобили парня отстаньте уже от него что было то было Надо уметь прощать
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O-Z
1532341657
Дершись чувак. Эти ошибки сделают тебя сильнее.
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JackBruce
1532347691
Хорошо сказал... Но в ворота пусть больше не становится!
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zigbert
1532355647
Злого умысла в этих пропущенных мячах ,конечно же у Кариуса не было и его надо просто поддержать. Вратарь неплохой и не хотелось бы что бы он сломался психологически. Даже у великих вратарей случаются подобные ошибки.
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KOLBIS
1532359475
Все что нас не убивает,делает нас сильнее...
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