Кариус: «Сочувствую тем, кто радуется неудачам и страданиям других»

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус сочувствует тем болельщикам, которые радуются его ошибкам.

«Сочувствую тем, кто радуется неудачам и страданиям других. Я молюсь за то, чтобы случившееся в ваших жизнях, из-за чего в вас так много гнева и ненависти, прошло. И наступили хорошие времена», – написал Кариус у инстаграме.

В финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) Кариус допустил две серьезные ошибки, которые привели к голам в его ворота. В последнем товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» немец едва не стал автором очередной ошибки.

Ранее со словами поддержки к вратарю обратился его коллега из «Порту» Икер Касильяс.