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    Кариус: «Сочувствую тем, кто радуется неудачам и страданиям других»

    Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус сочувствует тем болельщикам, которые радуются его ошибкам.

    «Сочувствую тем, кто радуется неудачам и страданиям других. Я молюсь за то, чтобы случившееся в ваших жизнях, из-за чего в вас так много гнева и ненависти, прошло. И наступили хорошие времена», – написал Кариус у инстаграме.

    В финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) Кариус допустил две серьезные ошибки, которые привели к голам в его ворота. В последнем товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» немец едва не стал автором очередной ошибки.

    Ранее со словами поддержки к вратарю обратился его коллега из «Порту» Икер Касильяс.

    Источник: Instagram

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    23.07.2018 11:04
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июля 2018, 18:24

      Все что нас не убивает,делает нас сильнее...

      1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 17:20

      Злого умысла в этих пропущенных мячах ,конечно же у Кариуса не было и его надо просто поддержать. Вратарь неплохой и не хотелось бы что бы он сломался психологически. Даже у великих вратарей случаются подобные ошибки.

      2
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 23 июля 2018, 15:08

      Хорошо сказал... Но в ворота пусть больше не становится!

      0
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      Рейтинг: +3

      Joni 23 июля 2018, 13:56

      Кариус сам главный источник страдания болельщиков Ливерпуля

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 23 июля 2018, 13:27

      Дершись чувак. Эти ошибки сделают тебя сильнее.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 июля 2018, 13:10

      загнобили парня отстаньте уже от него что было то было Надо уметь прощать

      5
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Полная Канистра 23 июля 2018, 13:33

      У него с последнего "что было, то было" еще и сутки не прошли.

      4
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 23 июля 2018, 12:50

      если условный слесарь Иваныч будет косячить изо дня в день его выгонят нах так как он просто не соответствует занимаемой должности,так почему же с вратарем не соответствующим уровню ТОП нужно носиться и всем его жалеть?

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 23 июля 2018, 12:40

      Да, моральной точки зрения он прав, радуются неудачам только злые и обиженные люди, но скорее всего ему надо переходить в другой клуб попроще, где ответственность и меньше и внимания меньше, тогда может и восстановится психологически...

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 23 июля 2018, 12:39

      Вместо молитв может скиллы прокачивать вратарские?

      2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 23 июля 2018, 12:33

      Да продавать его надо в условные Борнмут или Хадлерсфилд. Иначе все скамейки в Ливерпуле отполирует

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