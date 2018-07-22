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    ФНЛ. «Балтика» проиграла «Тамбову», «Нижний Новгород» победил «Тюмень»

    Завершились два матча 2-го тура ФНЛ.

    «Балтика» на своем поле потерпела поражение от «Тамбова» (1:2), а «Нижний Новгород» обыграл «Тюмень» (2:1).

    Первенство ФНЛ. 2-й тур

    Балтика (Калининград) – Тамбов – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Себай, 25; 0:2 – Себай, 77; 1:2 – Дядюн, 88.

    Нижний Новгород – Тюмень – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хайруллов, 7; 1:1 – Вотинов, 45 (с пенальти); 2:1 – Делькин, 66.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2018 20:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 22 июля 2018, 23:55

      А я что говорил!
      Зря увольняли И. Черевченко!
      По чей-то ГЛУПОСТИ, Балтику обрекли на выживание.
      Игорь Черевченко поднял Балтику со дна вылета.
      Немного не хватило для стыков в прошлом сезоне.
      Но это не беда, так как Балтика только выстраивала свою игру и в РФПЛ ей было тогда рано.
      Но И. Черевченко в течение года, подобрал игроков, поставил игру и наладил взаимодействие.
      И вдруг, это всё ПЕРЕЧЕРКНУЛИ, а команду до основания ПЕРЕТАСОВАЛИ.
      И вот вам результат головотяпства.
      Балтика на последнем месте - набрала НОЛЬ очков и пропустила шесть мячей в двух стартовых играх нового сезона.
      А ведь, развалить команду намного легче, чем создать и настроить.
      Надо звать Черевченко исправлять, пока не поздно.

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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 июля 2018, 23:54

      Что случилось с Балтикой? Перехвалили в прошлом сезоне?

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      Рейтинг: +854

      amazonaws > VSt 22 июля 2018, 23:57

      Не перехвалили, а ПЕРЕТАСОВАЛИ и РАЗВАЛИЛИ всё, что создал и выстроил Игорь Черевченко.
      А ведь, развалить команду намного легче, чем создать и настроить.
      Надо звать Черевченко исправлять, пока не поздно.

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