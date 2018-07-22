ФНЛ. «Балтика» проиграла «Тамбову», «Нижний Новгород» победил «Тюмень»

А я что говорил!
Зря увольняли И. Черевченко!
По чей-то ГЛУПОСТИ, Балтику обрекли на выживание.
Игорь Черевченко поднял Балтику со дна вылета.
Немного не хватило для стыков в прошлом сезоне.
Но это не беда, так как Балтика только выстраивала свою игру и в РФПЛ ей было тогда рано.
Но И. Черевченко в течение года, подобрал игроков, поставил игру и наладил взаимодействие.
И вдруг, это всё ПЕРЕЧЕРКНУЛИ, а команду до основания ПЕРЕТАСОВАЛИ.
И вот вам результат головотяпства.
Балтика на последнем месте - набрала НОЛЬ очков и пропустила шесть мячей в двух стартовых играх нового сезона.
А ведь, развалить команду намного легче, чем создать и настроить.
Надо звать Черевченко исправлять, пока не поздно.
Завершились два матча 2-го тура ФНЛ.
«Балтика» на своем поле потерпела поражение от «Тамбова» (1:2), а «Нижний Новгород» обыграл «Тюмень» (2:1).
Первенство ФНЛ. 2-й тур
Балтика (Калининград) – Тамбов – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Себай, 25; 0:2 – Себай, 77; 1:2 – Дядюн, 88.
Нижний Новгород – Тюмень – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Хайруллов, 7; 1:1 – Вотинов, 45 (с пенальти); 2:1 – Делькин, 66.