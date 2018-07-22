Гаджиев: «Наш футбол болен»

Бывший главный тренер «Амкара» и ряда других клубов Гаджи Гаджиев поговорил о проблемах российского футбола. Специалист видит недоработки в финансовом регулировании клубов.

«Наш российский футбол болен. Болен по той простой причине, что не отрегулированы финансовые механизмы. Поэтому многие клубы сходят с дистанции. У нас в стране, к сожалению, был перекос в сторону приглашения иностранных тренеров, но за это время из-за рубежа не пригласили ни одного квалифицированного менеджера. Эта проблема общая, российская, она касается многих клубов.

В Нидерландах бюджет среднего клуба – 30 миллионов евро. Из них 25 миллионов приносят доходы от телетрансляций и рекламы. Если клуб попадает в еврокубки, то и эти оставшиеся 5 миллионов евро в бюджете покрываются. То есть владелец клуба вообще ничего не тратит. А если клуб еще и в Лигу чемпионов пробивается, то и в плюсе остается. У нас же этого нет.

У нас телевидение по сравнению с этими странами платит копейки – раз в 30 меньше, чем в любой развитой футбольной стране. Вот такой итог, так мы теряем клубы. Подошла ситуация, когда обязательно должен быть решен этот вопрос. Если не решить его, у российского футбола будут очень большие проблемы. Кризис можно преодолеть только совместными усилиями власти и профессиональных клубов», – сказал Гаджиев «Молодежи Дагестана».

Сборная России на минувшем чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала.