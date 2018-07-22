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    Гаджиев: «Наш футбол болен»

    Бывший главный тренер «Амкара» и ряда других клубов Гаджи Гаджиев поговорил о проблемах российского футбола. Специалист видит недоработки в финансовом регулировании клубов.

    «Наш российский футбол болен. Болен по той простой причине, что не отрегулированы финансовые механизмы. Поэтому многие клубы сходят с дистанции. У нас в стране, к сожалению, был перекос в сторону приглашения иностранных тренеров, но за это время из-за рубежа не пригласили ни одного квалифицированного менеджера. Эта проблема общая, российская, она касается многих клубов.

    В Нидерландах бюджет среднего клуба – 30 миллионов евро. Из них 25 миллионов приносят доходы от телетрансляций и рекламы. Если клуб попадает в еврокубки, то и эти оставшиеся 5 миллионов евро в бюджете покрываются. То есть владелец клуба вообще ничего не тратит. А если клуб еще и в Лигу чемпионов пробивается, то и в плюсе остается. У нас же этого нет.

    У нас телевидение по сравнению с этими странами платит копейки – раз в 30 меньше, чем в любой развитой футбольной стране. Вот такой итог, так мы теряем клубы. Подошла ситуация, когда обязательно должен быть решен этот вопрос. Если не решить его, у российского футбола будут очень большие проблемы. Кризис можно преодолеть только совместными усилиями власти и профессиональных клубов», – сказал Гаджиев «Молодежи Дагестана».

    Сборная России на минувшем чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2018 17:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 09:33

      Гаджиев прав. Проблемы финансирования клубов пока не решены и клубы -банкроты продолжают закрываться.

      2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 23 июля 2018, 06:03

      Закон о запрете на гос.финансирование клубного футбола решит кучу проблем. А то куча негров и латиносов получают тысячи и сотни тысяч в валюте, а тренеру какой-нибудь детско-юношеской академии платить нечем и ребят в соседний город на соревнования не на что свозить. РФ как она есть.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 июля 2018, 22:40

      Плохо Гаджиеву вдали от кормушки :) Дайте больше денег!!!!))) А откуда они берутся??? Чтобы телеканал заплатил клубам в 10 раз больше за права - он должен получить в 10 больше.
      А откуда бюджетный канал возьмёт эти деньги??? Правильно! Из бюджета. Т.е. из карманов налогоплательщиков деньги потекут в карманы таких гадов как Гаджиев.

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 22 июля 2018, 21:52

      Какой на фиг футбол, в России куда не глянь проблема, кроме одного, у власти и чиновников все прекрасно, а значит остальное не важно

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 22 июля 2018, 20:39

      Про тв вспомнил? молчал бы лучше, твои даги понятия не имеют что бы платить за свет и газ)) а он им про платное ТВ)))

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 22 июля 2018, 20:24

      Наша страна больна...

      6
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 22 июля 2018, 20:13

      Полный запрет профессионального футбола так как он финансируется из бюджета или госкорпорациями!! РФС разогнать за неэффективность руководства !!А Гаджиев как он работал в "Сатурне"??Лучше бы молчал!! И "Амкар"??

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июля 2018, 19:09

      Уважаемый Гаджи Муслимович приводит бюджет среднего клуба Нидерландов 30 млн. евро. Надо бы и среднюю зарплату футболистов привести. А там самая высокая зарплата сродни нашим середнякам... И у нас большую часть бюджета клуба составляет зарплата. Там живут по средствам и у клубов стабильный источник доходов в отличие от наших. И много ещё чего разнИца между нами в социальной сфере и материальном благополучии.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 июля 2018, 19:01

      Вся разница с Европой в уровне жизни болельщиков. Для англичанина, немца, француза и тд потратить на своё хобби (футбол) 200 евро (билеты на матчи, атрибутика, подписка на тв каналы) - это просто пыль, пшик.
      Для россиянина 200 евро - бюджет на месяц на жизнь взрослого работающего человека.

      Нужно поднять уровень жизни простого человека - и не только полные стадионы будут, но и вся экономика в стране оживет, когда у потребителя покупательская способность появится в принципе!

      11
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      Рейтинг: +20925

      derrik2000 > Обер-КанцлерЪ 22 июля 2018, 19:29

      Нужно не только поднять уровень жизни простого человека, но и уровень футбола поднять.
      У меня, например, до смешного иногда доходит: порой интереснее смотреть так называемый матч простых людей, которые, придя на стадион, разделились на две команды и играют в своё удовольствие, чем некоторые матчи премьер-лиги по телевизору. Желания, эмоций, воли в матчах простых людей очень часто не в пример больше, чем у игроков в так называемых "матчах профессиональных клубов РФПЛ".

      А Гаджиев всё "деньги, деньги, деньги..."
      Ему что, не видно было на прошедшем чемпионате мира, что НЕ ДЕНЬГИ играют в футбол, а люди?

      С таким подходом Гаджиева, который полностью созвучен мнению руководителей РФС, в России никогда не будет ФУТБОЛА.
      А люди в подавляющем большинстве не идут на матчи команд ПФЛ не потому, что билеты дорогие, а потому, что команды в большинстве своём унылую игру показывают.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Обер-КанцлерЪ 22 июля 2018, 19:49

      Покупательная способность - это хорошо. Но главное - не сколько покупать, а что и какого качества. У нас заводы не работают, а то и на слом идут(как, например, авиационный завод в Саратове), первые этажи почти всех многоэтажек - магазины и различные конторы "Рога и копыта", которые сегодня есть, а завтра на их месте что-то другое.А что мы покупаем за неимением ничего своего, кроме продукции некоторых фермеров и дачников? КИТАЙСКОЕ БАРАХЛО, которое заполонило весь мир! Людям стало наплевать на качество- им бы что подешевле!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 июля 2018, 18:40

      Получается, что виновата Канделаки))) Шутка, конечно, почти)
      Да, за бугром телеправа стоят кучу денег, но это результат высокого спроса и покупательской способности на рынке. Я бы лично с удовольствием купил бы себе спец. кабельные каналы для просмотра футбола в Full HD, покупал бы различную клубную атрибутику и т.п., но это банально мне не по карману. А многих футбол в нашей стране просто не интересует, в т.ч. из-за низких результатов на международной арене. У меня сотня-другая знакомых, и из них только пару человек интересуется футболом, всего лишь интересуется. Чтобы они ещё реально какие-то деньги в это вкладывали?ЧМ-18 немного встряхнул наш народ, но не надолго. Тут проблема не просто системная, а уровня страны и народа в целом. Работы непочатый край, со всех сторон сразу: нужно возрождать умершую после развала Союза культуру боления, простой человек должен стать состоятельнее (кому там нафиг нужен футбол, когда работаешь на еду и коммуналку), система подготовки игроков должна быть современной, как сейчас в Германии или Франции, сами игроки должны играть не в полноги, получая миллионы ни за что, а вот так, как на ЧМ, чтобы регулярно такое было; ну и само телевидение должно быть более качественное у нас.
      Смотрю я на это список... Лет 100 ещё можно ждать серьёзных изменений.

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