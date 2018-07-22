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Гаджиев: «Наш футбол болен»

22 июля 2018, 17:17
15

Бывший главный тренер «Амкара» и ряда других клубов Гаджи Гаджиев поговорил о проблемах российского футбола. Специалист видит недоработки в финансовом регулировании клубов.

«Наш российский футбол болен. Болен по той простой причине, что не отрегулированы финансовые механизмы. Поэтому многие клубы сходят с дистанции. У нас в стране, к сожалению, был перекос в сторону приглашения иностранных тренеров, но за это время из-за рубежа не пригласили ни одного квалифицированного менеджера. Эта проблема общая, российская, она касается многих клубов.

В Нидерландах бюджет среднего клуба – 30 миллионов евро. Из них 25 миллионов приносят доходы от телетрансляций и рекламы. Если клуб попадает в еврокубки, то и эти оставшиеся 5 миллионов евро в бюджете покрываются. То есть владелец клуба вообще ничего не тратит. А если клуб еще и в Лигу чемпионов пробивается, то и в плюсе остается. У нас же этого нет.

У нас телевидение по сравнению с этими странами платит копейки – раз в 30 меньше, чем в любой развитой футбольной стране. Вот такой итог, так мы теряем клубы. Подошла ситуация, когда обязательно должен быть решен этот вопрос. Если не решить его, у российского футбола будут очень большие проблемы. Кризис можно преодолеть только совместными усилиями власти и профессиональных клубов», – сказал Гаджиев «Молодежи Дагестана».

Сборная России на минувшем чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Гаджиев Гаджи
Комментарии (15)
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Mariner
1532272443
Ну а чего делать, если футбол у нас в стране не очень-то популярен... Вон, в Казани, когда Рубин был чемпионом, стадик очень редко когда забивался полностью, а у где-нить во Франции полные стадики, когда играют какие-нить 2 лиги или как эта лига у них там называется. Надо как-то популяризировать футбик, хотя и так вроде этим занимаются...
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kykyi
1532272834
"...чем в любой развитой футбольной стране..." Я бы сказал короче : чем в любой развитой стране, так точнее.
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Cules2013
1532274006
Получается, что виновата Канделаки))) Шутка, конечно, почти) Да, за бугром телеправа стоят кучу денег, но это результат высокого спроса и покупательской способности на рынке. Я бы лично с удовольствием купил бы себе спец. кабельные каналы для просмотра футбола в Full HD, покупал бы различную клубную атрибутику и т.п., но это банально мне не по карману. А многих футбол в нашей стране просто не интересует, в т.ч. из-за низких результатов на международной арене. У меня сотня-другая знакомых, и из них только пару человек интересуется футболом, всего лишь интересуется. Чтобы они ещё реально какие-то деньги в это вкладывали?ЧМ-18 немного встряхнул наш народ, но не надолго. Тут проблема не просто системная, а уровня страны и народа в целом. Работы непочатый край, со всех сторон сразу: нужно возрождать умершую после развала Союза культуру боления, простой человек должен стать состоятельнее (кому там нафиг нужен футбол, когда работаешь на еду и коммуналку), система подготовки игроков должна быть современной, как сейчас в Германии или Франции, сами игроки должны играть не в полноги, получая миллионы ни за что, а вот так, как на ЧМ, чтобы регулярно такое было; ну и само телевидение должно быть более качественное у нас. Смотрю я на это список... Лет 100 ещё можно ждать серьёзных изменений.
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Обер-КанцлерЪ
1532275309
Вся разница с Европой в уровне жизни болельщиков. Для англичанина, немца, француза и тд потратить на своё хобби (футбол) 200 евро (билеты на матчи, атрибутика, подписка на тв каналы) - это просто пыль, пшик. Для россиянина 200 евро - бюджет на месяц на жизнь взрослого работающего человека. Нужно поднять уровень жизни простого человека - и не только полные стадионы будут, но и вся экономика в стране оживет, когда у потребителя покупательская способность появится в принципе!
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Рубик Докоян
1532275787
Уважаемый Гаджи Муслимович приводит бюджет среднего клуба Нидерландов 30 млн. евро. Надо бы и среднюю зарплату футболистов привести. А там самая высокая зарплата сродни нашим середнякам... И у нас большую часть бюджета клуба составляет зарплата. Там живут по средствам и у клубов стабильный источник доходов в отличие от наших. И много ещё чего разнИца между нами в социальной сфере и материальном благополучии.
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доктор 48
1532279588
Полный запрет профессионального футбола так как он финансируется из бюджета или госкорпорациями!! РФС разогнать за неэффективность руководства !!А Гаджиев как он работал в "Сатурне"??Лучше бы молчал!! И "Амкар"??
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Тазит
1532280298
Наша страна больна...
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Пестрый
1532281149
Про тв вспомнил? молчал бы лучше, твои даги понятия не имеют что бы платить за свет и газ)) а он им про платное ТВ)))
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Avaretz
1532285524
Какой на фиг футбол, в России куда не глянь проблема, кроме одного, у власти и чиновников все прекрасно, а значит остальное не важно
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zigbert
1532327606
Гаджиев прав. Проблемы финансирования клубов пока не решены и клубы -банкроты продолжают закрываться.
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