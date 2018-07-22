Хави: «Рабьо в «Барселоне»? Про Гризманна меня уже спрашивали, и он тогда остался в «Атлетико»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился мнением о возможном переходе хавбека «ПСЖ» Адриана Рабьо в каталонский клуб.

«Это игрок с превосходным уровнем техники. Он может отлично играть центрального полузащитника в «Барселоне». Рабьо мог бы привнести многое в команду, но это уже спекуляции.

Меня много спрашивали о Гризманне этим летом, и он остался в «Атлетико». Если Рабьо перейдет в «Барсу», это будет отличным трансфером», – сказал Хави.

«ПСЖ» отказывается продавать Рабьо в «Барселону». Сине-гранатовые уже договорились с игроком