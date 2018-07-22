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    Хави: «Рабьо в «Барселоне»? Про Гризманна меня уже спрашивали, и он тогда остался в «Атлетико»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился мнением о возможном переходе хавбека «ПСЖ» Адриана Рабьо в каталонский клуб.

    «Это игрок с превосходным уровнем техники. Он может отлично играть центрального полузащитника в «Барселоне». Рабьо мог бы привнести многое в команду, но это уже спекуляции.

    Меня много спрашивали о Гризманне этим летом, и он остался в «Атлетико». Если Рабьо перейдет в «Барсу», это будет отличным трансфером», – сказал Хави.

    «ПСЖ» отказывается продавать Рабьо в «Барселону». Сине-гранатовые уже договорились с игроком

    Источник: AS

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    22.07.2018 01:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 июля 2018, 07:44

      Ну, не знаю, что-то это всё не то. Барсе сейчас как никогда нужны трансферы либо топ-игроков, как это было с Суарезом, Неймаром, к примеру, или молодых и перспективных, что могут выстрелить, как недавно получилось с Умтити. Не время каких-то экспериментов. К тому же опять Барса пытается купить то, что не надо, так ещё и с переплатой, т.к. их клубы не хотят отпускать. Рабьо? Виллиан? Зачем?

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