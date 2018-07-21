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  • Мутко – о Березуцких: «Это порядочные ребята. Мы найдем для них правильное применение»

Мутко – о Березуцких: «Это порядочные ребята. Мы найдем для них правильное применение»

21 июля 2018, 22:27
8

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о том, что защитники Василий и Алексей Березуцкие завершили карьеру.

«Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет. Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм

Хочу поблагодарить их за огромный вклад вклад в российский футбол, за то, что так долго радовали болельщиков. Это лицо нашего футбола, надеюсь, что они останутся в футболе, и мы найдем для них правильное применение.

Это настоящие профессионалы, порядочные ребята. Дай бог им здоровья и всего наилучшего», – сказал Мутко.

Березуцкие завершили карьеру. Нам грустно

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (8)
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EcioAuditore
1532201970
Ага тебе нашли применение, когда тебя уже сожгут...
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77SAM
1532209212
Да уж постарайся.
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ALEX ML
1532215515
Кто бы мля тебе нашёл применение хоть с какой то пользой
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kykyi
1532231576
Он же теперь строитель, на стройке что ли?
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yorgenbarenz
1532234151
Режим сменится и тебе работёнка в футболе найдётся.Как раз и строительные навыки пригодятся: будешь на Колыме лопатой поля разлиновывать .
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спанчес
1532244179
прорабами на стройку возьмешь?
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rubinovyi2
1532279223
Правильное применение,да еще найденное Мутко-пугает.))
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zigbert
1532283114
Насмешил он со своим "применением".
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