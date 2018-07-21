Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко – о Березуцких: «Это порядочные ребята. Мы найдем для них правильное применение»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о том, что защитники Василий и Алексей Березуцкие завершили карьеру.

    «Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет. Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм

    Хочу поблагодарить их за огромный вклад вклад в российский футбол, за то, что так долго радовали болельщиков. Это лицо нашего футбола, надеюсь, что они останутся в футболе, и мы найдем для них правильное применение.

    Это настоящие профессионалы, порядочные ребята. Дай бог им здоровья и всего наилучшего», – сказал Мутко.

    Березуцкие завершили карьеру. Нам грустно

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2018 22:27
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 21:11

      Насмешил он со своим "применением".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 июля 2018, 20:07

      Правильное применение,да еще найденное Мутко-пугает.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 22 июля 2018, 10:22

      прорабами на стройку возьмешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2618

      yorgenbarenz 22 июля 2018, 07:35

      Режим сменится и тебе работёнка в футболе найдётся.Как раз и строительные навыки пригодятся: будешь на Колыме лопатой поля разлиновывать .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 июля 2018, 06:52

      Он же теперь строитель, на стройке что ли?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 22 июля 2018, 02:25

      Кто бы мля тебе нашёл применение хоть с какой то пользой

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 22 июля 2018, 00:40

      Да уж постарайся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 21 июля 2018, 22:39

      Ага тебе нашли применение, когда тебя уже сожгут...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11