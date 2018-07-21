Мутко – о Березуцких: «Это порядочные ребята. Мы найдем для них правильное применение»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о том, что защитники Василий и Алексей Березуцкие завершили карьеру.

«Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет. Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм

Хочу поблагодарить их за огромный вклад вклад в российский футбол, за то, что так долго радовали болельщиков. Это лицо нашего футбола, надеюсь, что они останутся в футболе, и мы найдем для них правильное применение.

Это настоящие профессионалы, порядочные ребята. Дай бог им здоровья и всего наилучшего», – сказал Мутко.

Березуцкие завершили карьеру. Нам грустно