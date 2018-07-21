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    «Ювентус» хочет приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Линделефа

    «Ювентус» следит за ситуацией вокруг защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделефа.

    Туринцы ищут замену для Даниэле Ругани, который может перейти в «Челси».

    Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью ранее заявил, что четверку защитников его команды в начале сезона будут составлять Антонио Валенсия, Крис Смоллинг, Эрик Байи и Люк Шоу. При этом специалист не назвал Линделефа.

    В прошлом сезоне 24-летний футболист провел 29 матчей во всех турнирах (17 в АПЛ). Контракт шведа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2021 года.

    Источник: Tribalfootball

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    21.07.2018 14:31
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