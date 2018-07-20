Федун после разгрома «Трабзонспора» пригласил Карреру в ресторан

качество подготовки и результаты контрольных игр видимо очень обрадовали Арнольдыча что даже решил Массимо пригласить в ресторан)
Президент «Спартака» Леонид Федун после победы над «Трабзонспором» (4:1) в товарищеском матче пригласил главного тренера Массимо Карреру в ресторан.
Итальянец заявил, что может пойти туда только в спортивном костюме. Федун ответил: «Ничего страшного».
28 июля «Спартак» проведет первый матч в новом сезоне РФПЛ против «Оренбурга».
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— Ваня Карпов (@OnooQ) 20 июля 2018 г.