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    Федун после разгрома «Трабзонспора» пригласил Карреру в ресторан

    Президент «Спартака» Леонид Федун после победы над «Трабзонспором» (4:1) в товарищеском матче пригласил главного тренера Массимо Карреру в ресторан.

    Итальянец заявил, что может пойти туда только в спортивном костюме. Федун ответил: «Ничего страшного».

    28 июля «Спартак» проведет первый матч в новом сезоне РФПЛ против «Оренбурга».

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2018 22:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 10:00

      качество подготовки и результаты контрольных игр видимо очень обрадовали Арнольдыча что даже решил Массимо пригласить в ресторан)

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      Рейтинг: +6104

      subbotaspartak 21 июля 2018, 09:44

      Мы в Спартаке, не стоит забывать.
      Иногда можно и побухать.

      1
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 21 июля 2018, 07:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чтобы Свинья по весне дала качественное Мясо,ее надо ,,качественно ,, подкармливать.
      Чего Главный животновод Спартака и начал воплощать в жизнь!))))

      -7
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > БуРЖуЙ 21 июля 2018, 08:01

      Ты Бур ,главное, Жуй ,а в остальном как-нибудь сами разберемся...
      Если бы ты в конце не поставил ,, ))),,
      то решил бы ,что имею дело с человеком ,лишенноч чувства юмора...:0)

      2
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > alex1951 21 июля 2018, 09:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Цель достигнута))))
      Свиньи переполошились)))
      Динамовцам на корм!
      Ну как весной..

      -5
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > БуРЖуЙ 23 июля 2018, 08:40

      Ананируешь со своим ,,юмором,,?
      ну ну ,ананируй пока,молодой ещще,
      тебе во взрослый мир рано......

      0
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > БуРЖуЙ 23 июля 2018, 09:10

      Клиника...Да ты даже не БурЖуй ,ты самый .что ни на есть Жуй Х..уй....Диагноз

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 21 июля 2018, 07:11

      Спартак играл отлично. Хорошо, что Федун присутствовал на матче и оценил работу Карреры.

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      Рейтинг: +33521

      oyabun 21 июля 2018, 07:00

      Что за ресторан такой, в который пускают посетителей в спортивных костюмах?

      2
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 21 июля 2018, 06:44

      +++

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 21 июля 2018, 01:31

      Иной президент передал бы ему гамбургер и среднюю картошку фри.

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      Рейтинг: +3120

      erma 20 июля 2018, 23:42

      "Кто девушку кормит, тот ее и танцует" ®

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 20 июля 2018, 23:37

      Хитрый Федун,думает рестораном отделаться.....
      Каррера хоть пытался упереться, но понял ресторан это только начало)))

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 20 июля 2018, 22:44

      Массимо, выучи русский уже...

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