Федун после разгрома «Трабзонспора» пригласил Карреру в ресторан

Президент «Спартака» Леонид Федун после победы над «Трабзонспором» (4:1) в товарищеском матче пригласил главного тренера Массимо Карреру в ресторан.

Итальянец заявил, что может пойти туда только в спортивном костюме. Федун ответил: «Ничего страшного».

28 июля «Спартак» проведет первый матч в новом сезоне РФПЛ против «Оренбурга».