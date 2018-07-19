Ребич может перейти в «Баварию». Агент игрока находится в Мюнхене 

Нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич может перейти в «Баварию».

Сообщается, что агент игрока Фали Рамадани отправился в Мюнхен на переговоры. Ранее сообщалось об интересе «Наполи», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» к игроку.

«Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Наполи» интересуются Ребичем