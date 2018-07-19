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    Ребич может перейти в «Баварию». Агент игрока находится в Мюнхене 

    Нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич может перейти в «Баварию».

    Сообщается, что агент игрока Фали Рамадани отправился в Мюнхен на переговоры. Ранее сообщалось об интересе «Наполи», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» к игроку.

    «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Наполи» интересуются Ребичем

    Источник: Football Italia

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    19.07.2018 23:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 июля 2018, 23:39

      Это очень хорошая новость. Нужна реальная альтернатива изрядно зазвездившему Левандовски. При всем уважении к Юппу Хайнкесу, Вагнер это не нападающий. Иногда выйти на замену, может быть. Одобряю выбор Нико Ковача

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