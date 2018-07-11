«Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Наполи» интересуются Ребичем

Я достаточно много видел его в Германии и мне он кажется очень противоречивым игроком, с одной стороны он прекрасен во всём, что связано с самоотверженностью (в этом плане он сильно похож на Ивицу Олича) , но с другой стороны у него есть проблема в завершении атак, говоря по простому он мало забивает , думаю он игрок на любителя . Ковачу (бывший его клубный тренер) например он был необходим , а для другого тренера он может быть бесполезен.
Несколько европейских клубов проявляют интерес к нападающему «Айнтрахта» Анте Ребичу.
В числе претендентов на 24-летнего футболиста – «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Наполи» и «Тоттенхэм».
Контракт хорвата с франкфуртским клубом рассчитан до 2021 года. Его стоимость по оценке Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
На чемпионате мира-2018 в составе сборной Хорватии Ребич провел четыре матча и забил один гол.