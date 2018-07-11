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    «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Наполи» интересуются Ребичем

    Несколько европейских клубов проявляют интерес к нападающему «Айнтрахта» Анте Ребичу.

    В числе претендентов на 24-летнего футболиста – «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Наполи» и «Тоттенхэм».

    Контракт хорвата с франкфуртским клубом рассчитан до 2021 года. Его стоимость по оценке Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

    На чемпионате мира-2018 в составе сборной Хорватии Ребич провел четыре матча и забил один гол.

    Источник: Bild

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    11.07.2018 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 июля 2018, 15:33

      Я достаточно много видел его в Германии и мне он кажется очень противоречивым игроком, с одной стороны он прекрасен во всём, что связано с самоотверженностью (в этом плане он сильно похож на Ивицу Олича) , но с другой стороны у него есть проблема в завершении атак, говоря по простому он мало забивает , думаю он игрок на любителя . Ковачу (бывший его клубный тренер) например он был необходим , а для другого тренера он может быть бесполезен.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 11 июля 2018, 15:18

      А какие варианты тут. Его тренер ушел в Баварию и его за собой потянет. А так не плохо бы в ТТХ. Там как всегда небольшая ротация будет и он вполне может пригодиться. В МЮ на скамейку сядет, в Арсенале новый тренер всех просматривать будет и точно на такой фигуре не зациклиться. Наполи с уходом Сарри вообще непонятный проект. Так что в Мюнхен,а хотелось бы в Лондон.

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