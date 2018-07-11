«Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Наполи» интересуются Ребичем

Несколько европейских клубов проявляют интерес к нападающему «Айнтрахта» Анте Ребичу.

В числе претендентов на 24-летнего футболиста – «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Наполи» и «Тоттенхэм».

Контракт хорвата с франкфуртским клубом рассчитан до 2021 года. Его стоимость по оценке Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

На чемпионате мира-2018 в составе сборной Хорватии Ребич провел четыре матча и забил один гол.