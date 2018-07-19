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    «Ювентус» отказался продавать Ругани и Игуаина в «Челси» за 90 миллионов

    «Ювентус» ответил отказом на первое предложение «Челси» по защитнику Даниэле Ругани и нападающему Гонсало Игуаину.

    Вчера лондонцы направили итальянскому клубу официальное предложение в размере 90 миллионов евро, но туринцы быстро его отклонили.

    «Ювентус» рассчитывает выручить то продажи двух футболистов около 100 миллионов – 40 за Ругани и 60 за Игуаина.

    Оба игрока ранее уже работали под руководством нового главного тренера «Челси» Маурицио Сарри: итальянец – в «Эмполи», а аргентинец – в «Наполи».

    Источник: Football Italia

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    19.07.2018 16:21
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