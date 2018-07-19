Симэн: «Пока рано ставить Пикфорда в один ряд с Де Хеа, Куртуа или Льорисом»

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симэн ждет скоро трансфера голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда в большой клуб.

«Пикфорд может попасть в топ-клуб Премьер-лиги, если продолжит развиваться. Большие клубы не смогут долго игнорировать его при такой игре.

Джордану необходим подобный вызов, потому что он еще ни разу не сыграл в Лиге чемпионов. Он отлично показал себя на чемпионате мира-2018.

Если Пикфорд будет улучшать свою игру, то переход в топ-клуб не заставит себя долго ждать. Он уже среди лучших вратарей АПЛ, но пока его рано ставить в один ряд с такими голкиперами как Де Хеа, Куртуа или Льорис», – заявил Симэн.

На чемпионате мира-2018 24-летний голкипер сыграл в семи матчах сборной Англии, пропустив в них восемь голов.