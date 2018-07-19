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Перотти: «Уход Алисона – большая потеря для «Ромы»

19 июля 2018, 07:30
5

Нападающий «Ромы» Диего Перотти назвал переход голкипера команды Алисона в «Ливерпуль» большой потерей для римского клуба.

«Алисон был крайне важным для нас игроком. Его сэйвы в прошлом сезоне спасли нам много очков и матчей. Но это футбол.

Клуб не станет себе вредить, поэтому любой трансфер – это шаг к новому усилению команды. Посмотрим, как сложится предстоящий сезон для нас.

Но уход Алисона – это большая потеря для нас. Он отличный парень и один из лидеров в раздевалке.

Жаль, что он уходит, но такова жизнь. Такое уже случалось ранее с Салахом и Наингголаном, но «Рома» продолжала двигаться дальше. Так будет и сейчас. Мы должны выступить не хуже, чем в прошлом сезоне», – сказал Перотти.

Сегодня Алисон пройдет медобследование в «Ливерпуле». Ему предложен шестилетний контракт. Сумма сделки оценивается в 66 миллионов фунтов. Таким образом, Алисон может стать самым дорогим голкипером в истории футбола.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Рома Перотти Диего Наингголан Раджа Салах Мохамед Алиссон
Комментарии (5)
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bumer_moscow
1531977082
Ужас
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David_Fio
1531978877
Интересно кто на смену придет! В команде есть неплоxой, но возрастной Миранте!
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KOLBIS
1531982838
Деньги решают все...
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zigbert
1531985226
Потери за последнее время у Ромы, действительно невосполнимые.
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OfaZavr
1531985946
конечно потеря, но думаю в Роме сумеют его заменить, может не равноценно но хотя бы приблизительно такого же качества найдут вратаря.
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