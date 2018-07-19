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    Перотти: «Уход Алисона – большая потеря для «Ромы»

    Нападающий «Ромы» Диего Перотти назвал переход голкипера команды Алисона в «Ливерпуль» большой потерей для римского клуба.

    «Алисон был крайне важным для нас игроком. Его сэйвы в прошлом сезоне спасли нам много очков и матчей. Но это футбол.

    Клуб не станет себе вредить, поэтому любой трансфер – это шаг к новому усилению команды. Посмотрим, как сложится предстоящий сезон для нас.

    Но уход Алисона – это большая потеря для нас. Он отличный парень и один из лидеров в раздевалке.

    Жаль, что он уходит, но такова жизнь. Такое уже случалось ранее с Салахом и Наингголаном, но «Рома» продолжала двигаться дальше. Так будет и сейчас. Мы должны выступить не хуже, чем в прошлом сезоне», – сказал Перотти.

    Сегодня Алисон пройдет медобследование в «Ливерпуле». Ему предложен шестилетний контракт. Сумма сделки оценивается в 66 миллионов фунтов. Таким образом, Алисон может стать самым дорогим голкипером в истории футбола.

    Источник: Goal.com

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    19.07.2018 07:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 10:39

      конечно потеря, но думаю в Роме сумеют его заменить, может не равноценно но хотя бы приблизительно такого же качества найдут вратаря.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 10:27

      Потери за последнее время у Ромы, действительно невосполнимые.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 июля 2018, 09:47

      Деньги решают все...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 19 июля 2018, 08:41

      Интересно кто на смену придет! В команде есть неплоxой, но возрастной Миранте!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 июля 2018, 08:11

      Ужас

      0
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