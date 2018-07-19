Перотти: «Уход Алисона – большая потеря для «Ромы»

Нападающий «Ромы» Диего Перотти назвал переход голкипера команды Алисона в «Ливерпуль» большой потерей для римского клуба.

«Алисон был крайне важным для нас игроком. Его сэйвы в прошлом сезоне спасли нам много очков и матчей. Но это футбол.

Клуб не станет себе вредить, поэтому любой трансфер – это шаг к новому усилению команды. Посмотрим, как сложится предстоящий сезон для нас.

Но уход Алисона – это большая потеря для нас. Он отличный парень и один из лидеров в раздевалке.

Жаль, что он уходит, но такова жизнь. Такое уже случалось ранее с Салахом и Наингголаном, но «Рома» продолжала двигаться дальше. Так будет и сейчас. Мы должны выступить не хуже, чем в прошлом сезоне», – сказал Перотти.

Сегодня Алисон пройдет медобследование в «Ливерпуле». Ему предложен шестилетний контракт. Сумма сделки оценивается в 66 миллионов фунтов. Таким образом, Алисон может стать самым дорогим голкипером в истории футбола.