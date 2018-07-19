Алисон сегодня пройдет медобследование в «Ливерпуле». Ему предложен контракт на 6 лет

Голкипер «Ромы» Алисон в ближайшее время станет футболистом «Ливерпуля».

Бразилец уже прибыл в Англию. На сегодня у него назначено медобследование. В том случае, если оно не вызовет затруднений, стороны подпишут шестилетний контракт.

Сумма сделки оценивается в 66 миллионов фунтов. Таким образом, Алисон может стать самым дорогим голкипером в истории футбола.