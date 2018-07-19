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    Алисон сегодня пройдет медобследование в «Ливерпуле». Ему предложен контракт на 6 лет

    Голкипер «Ромы» Алисон в ближайшее время станет футболистом «Ливерпуля».

    Бразилец уже прибыл в Англию. На сегодня у него назначено медобследование. В том случае, если оно не вызовет затруднений, стороны подпишут шестилетний контракт.

    Сумма сделки оценивается в 66 миллионов фунтов. Таким образом, Алисон может стать самым дорогим голкипером в истории футбола.

    Источник: Twitter

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    19.07.2018 06:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +29

      Стопкран 20 июля 2018, 01:13

      Чо Хён У на ЧМ больше сейвов за матч сделал, чем ентот Алисон.Лучше б корейца купили.Дешевле было б в десять раз, и в десять раз больше сейвов.

      -1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 19 июля 2018, 12:08

      Ждём,не дождёмся оформления сделки и официального подтверждения трансфера.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 10:28

      супер приобретение Ливерпуль сделал (если конечно ничего не сорвется). теперь за позицию кипера можно им быть спокойными.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 июля 2018, 10:16

      Ядрёна вошь! Так он РАМЗЕС))) Огонь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 10:15

      Хорошее и нужное приобретение Ливерпуля.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 июля 2018, 08:35

      Ливерпуль пытается вернуть былую славу, и очень близок к этому. Что ж, удачи, хотя я, разумеется, в АПЛ симпатизирую Сити.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 июля 2018, 06:45

      Удачи Алисону и " Ливеру" в их обоюдном решении. Самая проблемная позиция в команде будет закрыта. Ещё бы прикупили у "Лестера" ЦЗ Гарри Магуайра в пару к ван Дейку и тогда можно наводить шороху не только в АПЛ, но и в ЛЧ.

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