Иванович: «VAR – лучший бомбардир ЧМ-2018»

Защитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович оценил работу видеопомощника судьи на матчах ЧМ-2018.

– Ваш коллега, защитник «Зенита» Миха Мевля сказал, что плюсов в применении VAR больше, чем минусов. В том числе для игроков линии обороны. Согласны с ним?

– Мое мнение таково: тут есть хорошие вещи, есть и плохие. Я люблю, чтобы все было по-честному, без обмана. В этом смысле VAR хорош. Но в каждом футбольном матче есть своя интрига. И связанные с ней маленькие футбольные хитрости. А пока лучшим бомбардиром на этом чемпионате мира, думаю, стал VAR (смеется).

– Что все-таки вам не очень понравилось в применении VAR?

– В будущем мы, конечно, привыкнем к этой системе – все-таки ее применили впервые. На турнире же мое отношение к ней, как защитника, было «50 на 50». Просто иногда контакт игрока обороны с нападающим в штрафной – это еще не пенальти. Но из-за VAR защитники, на мой взгляд, стали гораздо осторожнее. И лишний раз не рисковали, понимая, что делать этого нельзя. Ведь в случае чего VAR все увидит. Волей-неволей перед играми об этом тоже надо было думать, готовится к этому. Что немного мешало.

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