Дриусси: «Зачем нужен VAR? Если арбитр чего-то не увидел, то не увидел»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своем негативном отношении к системе видеопомощи арбитра (VAR).

«Я все-таки отношусь к VAR негативно. Не приветствую такие нововведения в футболе, поскольку считаю, что нужно следовать традициям. Если арбитр чего-то не увидел, то он не увидел. И такое случается.

Футбол всегда был таким, так что я не понимаю, почему его нужно менять этим неочевидным образом. В данном случае я против», – сказал Дриусси.

VAR используется на чемпионате мира-2018 в России.