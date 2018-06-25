Дриусси: «Зачем нужен VAR? Если арбитр чего-то не увидел, то не увидел»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своем негативном отношении к системе видеопомощи арбитра (VAR).
«Я все-таки отношусь к VAR негативно. Не приветствую такие нововведения в футболе, поскольку считаю, что нужно следовать традициям. Если арбитр чего-то не увидел, то он не увидел. И такое случается.
Футбол всегда был таким, так что я не понимаю, почему его нужно менять этим неочевидным образом. В данном случае я против», – сказал Дриусси.
VAR используется на чемпионате мира-2018 в России.
Источник: ФК «Зенит»