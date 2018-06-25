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  • Дриусси: «Зачем нужен VAR? Если арбитр чего-то не увидел, то не увидел»

Дриусси: «Зачем нужен VAR? Если арбитр чего-то не увидел, то не увидел»

25 июня 2018, 16:10
34

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своем негативном отношении к системе видеопомощи арбитра (VAR).

«Я все-таки отношусь к VAR негативно. Не приветствую такие нововведения в футболе, поскольку считаю, что нужно следовать традициям. Если арбитр чего-то не увидел, то он не увидел. И такое случается.

Футбол всегда был таким, так что я не понимаю, почему его нужно менять этим неочевидным образом. В данном случае я против», – сказал Дриусси.

VAR используется на чемпионате мира-2018 в России.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (34)
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Гуус
1529932345
ну да кнш без VAR руководители газпрома же могут легко заносить несколько чемоданов в судейскую и быть уверенным что он поможет Зениту!!
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zatonn
1529933326
И так они слишком часто что-то не видят, особенно в пользу некоторых команд
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Полная Канистра
1529934379
дриусс!!!!!! давай возьмём один маленький эпизот с твоим участием Навес в штрафную где ты борешься за верховой мяч тебя толкают или держат за футболку и валят об газон конечно судья не видит и игра продолжается НО!!!!!!! не для тебя и ты бежишь к судье и начинаешь орать матом и за грудки хватать требуя пенальти . Судья ТЕБЕ ГОРЧИШНИК И ДОСВИДАНИЯ. Так что думай сам нужен видео повтор или нет
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fanchik
1529935357
Еще одно не умное мнение футболиста из глухой аргентинской "деревни". Смысл видеоповтора,чтобы не было ошибок судей влияющих на результат.А за деньги под судей ,почему многие судьи становятся сразу"близорукими",а порой просто "слепыми",и по" дриуссивски"надо сохранить эту традицию. Явный недуг судей VAR "лечит"легко,и спорные моменты разрешаются без проблем
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Павелий
1529936788
А если Газпром перед этим как обычно занесёт сумку с деньгами, то он как обычно не будет видеть нарушения со стороны зенитовцев. Вот реально вам там мозг газом обрабатывают. Задолбали!
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OfaZavr
1529945761
не согласен Var нужная вещь но только не нравиться когда игроки просят судью чтобы он посмотрел повтор если эпизод спорный а он говорит я и так все видел и не идет смотреть а спокойно продолжает игру.
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Антисемит
1529948448
тут многие пишут, что просмотр повторов - это остановка времени, сбивание ритма игры и т.п. Мне кажется, что реальный выход из этого - просмотр спорных моментов судейской спец.бригадой, которые сидят за мониторами и оперативно всё просматривают. Есть подозрение, например, на пенальти, судья на поле не свистнул. Пока полежали, пока встали, пока вратарь выбил мяч в поле - это уже как минимум секунд 30. За это время видео бригада уже отсмотрела эпизод и вынесла решение. В это время на поле вратарь выбил мяч, в середине поля только завязалась за него борьба, а тут - опаньки, стоять, ребята. Мяч назад и пенальти. Вот и всё.
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Bivaliy67
1529948564
Вот и я думаю, зачем нужен Дриусси, если есть Дзюба!)
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zigbert
1529950066
В некоторых матчах ЧМ уже были случаи,когда судьи меняли свое решение ,применив просмотр. Выходит система var необходима.
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Рубик Докоян
1529989228
ВАР нужен в футболе, а вот незабивные форварды зачем ?...
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