Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дриусси: «Зачем нужен VAR? Если арбитр чего-то не увидел, то не увидел»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своем негативном отношении к системе видеопомощи арбитра (VAR).

    «Я все-таки отношусь к VAR негативно. Не приветствую такие нововведения в футболе, поскольку считаю, что нужно следовать традициям. Если арбитр чего-то не увидел, то он не увидел. И такое случается.

    Футбол всегда был таким, так что я не понимаю, почему его нужно менять этим неочевидным образом. В данном случае я против», – сказал Дриусси.

    VAR используется на чемпионате мира-2018 в России.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2018 16:10
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 27 июня 2018, 08:32

      Когда на поле играют две сильные и серьёзные команды, ну типа Ливер : Бавария или Барса : МанСи, то на поле сотни миллионов грина и что, всё должно зависеть от одного человека, который может допустить ошибку? Кроме того это стимулирует подкуп судей, типа а? что? Ой простите, я ошибся, я не заметил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 июня 2018, 11:06

      Зачем расследование убийства ? - Не на глазах у мента и ладно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:08

      Мы за честную игру! )))) Жаль Frank Lampard за гол на ЧМ 2010 ((( Я это видел!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июня 2018, 08:00

      ВАР нужен в футболе, а вот незабивные форварды зачем ?...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 25 июня 2018, 23:00

      Потому что результаты матчей не должны зависеть от случайности и слепоты одного человека. А Дриусси сам же первый расплачется, когда его гол не засчитают в решающем матче.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 21:07

      В некоторых матчах ЧМ уже были случаи,когда судьи меняли свое решение ,применив просмотр. Выходит система var необходима.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 25 июня 2018, 20:42

      Вот и я думаю, зачем нужен Дриусси, если есть Дзюба!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Антисемит 25 июня 2018, 20:40

      тут многие пишут, что просмотр повторов - это остановка времени, сбивание ритма игры и т.п. Мне кажется, что реальный выход из этого - просмотр спорных моментов судейской спец.бригадой, которые сидят за мониторами и оперативно всё просматривают. Есть подозрение, например, на пенальти, судья на поле не свистнул. Пока полежали, пока встали, пока вратарь выбил мяч в поле - это уже как минимум секунд 30. За это время видео бригада уже отсмотрела эпизод и вынесла решение. В это время на поле вратарь выбил мяч, в середине поля только завязалась за него борьба, а тут - опаньки, стоять, ребята. Мяч назад и пенальти. Вот и всё.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Антисемит 25 июня 2018, 20:46

      За происходящее на поле должен отвечать только один человек. Так может дойти и до четырёх "бровочников".
      "Где деньги, Зин?" (с)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Антисемит > Bivaliy67 25 июня 2018, 20:52

      а вот потому мы и имеем такой побочный эффект, как продажные судьи. Или даже не продажные, а просто упёртые. По субъективному мнению судьи нарушения не было, а по всем видеоповторам оно было. И так как "должен отвечать один человек", нарушение не справедливо не зафиксируют.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +543

      vsolon 25 июня 2018, 20:05

      var то же судьи смотрят и то же ошибаются

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 19:56

      не согласен Var нужная вещь но только не нравиться когда игроки просят судью чтобы он посмотрел повтор если эпизод спорный а он говорит я и так все видел и не идет смотреть а спокойно продолжает игру.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +528

      Burunduk > OfaZavr 25 июня 2018, 20:18

      Абсолютно согласен. Очень жаль Сербов, судья видел нарушение и не поставил 100% пенальти, смотреть повтор не стал. Из-за таких моментов подпортилось впечатление о ЧМ.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11