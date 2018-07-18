Рабинер за удар в лицо подаст на Кирьякова в суд

Ранее «Бомбардир» писал, что спортивный журналист Игорь Рабинер стал жертвой нападения бывшего футболиста сборной России Сергея Кирьякова. Ситуация получила продолжение.

Писатель и обозреватель сообщил: он подает на экс-спортсмена в суд. Изначально Рабинер не хотел тратить время на юридические процедуры, но после уговоров коллег решил обратиться в правоохранительные органы.

Причиной нападения стала критика Кирьякова со стороны журналиста.