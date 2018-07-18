Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рабинер за удар в лицо подаст на Кирьякова в суд

    Ранее «Бомбардир» писал, что спортивный журналист Игорь Рабинер стал жертвой нападения бывшего футболиста сборной России Сергея Кирьякова. Ситуация получила продолжение.

    Писатель и обозреватель сообщил: он подает на экс-спортсмена в суд. Изначально Рабинер не хотел тратить время на юридические процедуры, но после уговоров коллег решил обратиться в правоохранительные органы.

    Причиной нападения стала критика Кирьякова со стороны журналиста.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2018 19:05
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 23:04

      А ведь сначала Рабинер не собирался подавать в суд на Кирьякова.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 18 июля 2018, 21:16

      А разве удар по ***** относится хотя бы к среднему вреду здоровья, чтобы хоть как-то наказываться???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 18 июля 2018, 20:26

      Гггг
      (к) Коллега
      (р) Рабинер
      к- Слушай, да подай ты в суд на него! он же те в рыло дал!
      р- Да не...не буду...лень мне
      р- Хотя, я же мужик! Подам в суд и через сми еще пообсераю! Я же мужик!
      р-Ах да, подпишите заявление на отпуск. Ну пожалуйста!!! Меня ж жестко избили!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 18 июля 2018, 20:26

      Удивляюсь я на "Бомбардир" и на всю, комментирующую эту мерзость публику. Журнашлюшки раздули "информационный" повод (читай -сплетню), а "комментаторы" налетели как мухи на г...но! Вы что, свечку держали или были свидетелями? Дяденьки взрослые уже и разберутся без вас! А derrik 2000 своим комментом сам нарывается на статью о межнациональной розни.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20924

      derrik2000 > multiscan 18 июля 2018, 20:35

      Так напиши её, эту статью и опубликуй здесь, а все её и рассмотрят и выскажутся "по поводу"! ))))))))))))))))))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > derrik2000 18 июля 2018, 21:02

      Я ничего писать не собираюсь, до меня уже всё написано - 282-я статья УК РФ о разжигании межнациональной розни!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20924

      derrik2000 > multiscan 18 июля 2018, 21:04

      Тогда доложи "куда следует"!

      P.S. А статья от тебя о том, что, дескать, "кто-то кое где у нас порой" разжигает межнациональную рознь, была бы тоже хороша! )))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 18 июля 2018, 20:20

      Девка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 18 июля 2018, 20:14

      Кирьяков молодец.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 18 июля 2018, 19:57

      Могу понять тех, кто на стороне Кирьякова. Но только в том случае, если вы моложе 28-ти лет. Ну а если вы старше, и помните Кирьякова-игрока не по архивным записям, а со всем этим его ядом и не-до-игрой, то тогда мне вас понять сложнее )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > exreporter 18 июля 2018, 20:08

      Объясню вкратце: за языком всегда нужно следить, а с возрастом тем более. Если б меня назвали *********, то не уверен что начал бы задавать вопросы, как Кирьяков- я б сразу бы в рыло заехал.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > exreporter 18 июля 2018, 20:16

      Мне 66 лет и я понимаю Кирьякова как и многих потерпевших, которых я выслушивал, опрашивал и допрашивал в течении 20 лет работая в конторе. Если дело дойдёт до суда, но уже ясно будет и входе доследственной и досудебной проверки материала. Кто что сказал и своими неправомерными, оскорбительными словами спровоцировал на ответные действия, которые переросли в потасовку. Как я понимаю свидетелей было предостаточно. Если кто-то полагает, что в ходе потасовки, драки, ему больше досталось и он прав, то разочарую. Я в своё время на раз отказывал в возбуждении уголовных дел по таким эпизодам, а получившим говорил, радуйся что мало досталось. На другой ветке я приводил фразу из нашего двора 60-х : " Следи за базаром, а то мама не узнает"...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter > Vickont 18 июля 2018, 20:22

      это все "со слов". я не слышал, кто что там говорил кому. Ясно, что первопричина статья

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter > Рубик Докоян 18 июля 2018, 20:25

      меня мало интересует правовая сторона этого дела. Это вопрос этих двух сторон

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20924

      derrik2000 > exreporter 18 июля 2018, 20:34

      А причём тут "Кирьяков-игрок"?
      Да, он, когда был игроком, бывал не сдержан на язык.
      НА ЯЗЫК И В ИГРЕ!
      Тогда эмоции у него перехлёстывали через край.
      А сейчас-то что?
      Сам-то на "ПИ**РАСА" как бы ответил?
      Развёл бы неторопливую дискуссию о том, что, мол, "Вы, мужчина, не правы: ну какой я пи**рас? У меня и справка есть."?
      99% натуралов, я уверен, дали бы тому, кто назвал его ПИ**РАСОМ" в рыло. А оставшийся 1 процент убил бы его на хрен!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > exreporter 18 июля 2018, 20:39

      Молодец. " Я не слышал, кто что там говорил кому. Ясно, что первопричина статья... " Откуда тебе ясно, со слов Рабинера ?"Со слов" всё и выясняется как было на самом деле. Если перепалка началась из-за претензий по критике, ( ссылку на публикацию никто не приводит, а я этого пацана не читаю ) а потом пошли оскорбительные для любого мужчины выражения, то за это и получил. И что будет в постановлении доследственной проверки мне ясно. Один спровоцировал оскорбительными словами, другой не сдержался и ударил. Виноваты оба в своих действиях. Мы такие материалы называли работой на "генерала Корзинкина". Только время у нас отнимали на все эти склоки, разборки и т.д.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 18 июля 2018, 20:55

      Вас становится страшновато читать...
      Евгений Сауров,известный болельщик ЦСКА и большой любитель(в прошлом) схлестнутся с Высшей Властью,в должности прокурора никогда
      не бравирует своим героическим прошлым..действительно,героическим.. не нагнетает..и не пугает..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 18 июля 2018, 21:08

      Пишу, о том через что прошёл и знаю в отличие от молодёжи не понаслышке. Но хочется тут делиться знаниями и эрудицией в спорте, а не всякую хрень читать и комментировать. Обрати внимание сколько комментов под подобными публикациями и когда политику цепляют с нашими соседями. Это спортивный сайт или где ?...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 18 июля 2018, 21:17

      Я Вам не тыкал,хотя возраст позволяет..да и служба в военной прокуратуре тоже..
      Просто с мрачностями уж совсем ..мрачностями )
      надо как-то дистанцироваться от футбола..Футбол это праздник,если хотите скандалы,интриги..и т.д.
      Юмор в конце концов.
      В принципе даже это уже скучно писать..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > exreporter 18 июля 2018, 21:17

      Вот пусть и выясняют, нам зачем сюда всю эту хрень нести.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 18 июля 2018, 21:26

      У меня такая манера общения на ты по жизни. Она сближает и раскрепощает. Со мной на ты и те кто мне во внуки годится. Я сам к этому призываю и прошу. Мне важнее, что пишут и как понимают, а не как ко мне обращаются. Откровенно раздражает, что спортивные сайты по больше части представляют собой " сборники слухов", жёлтые таблоиды" и"сливные бачки"... Я эту тему уже закрыл, она того стоит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter > derrik2000 18 июля 2018, 21:33


      ну при том, что у двух сложных людей за много времени накипели отношения. И это я к тому, что Кирьяков далеко не ангел. Что касается слова, то я не думаю, что Кирьяков его воспринял буквально. Или что Рабинер вкладывал буквальный смысл. Это давно уже форма жесткача в конфликте.

      // я еще не доводил до того, чтобы попадать в такие истории )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20924

      derrik2000 > exreporter 18 июля 2018, 23:14

      А кто в этом мире ангел?
      Нет таких!
      А какой смысл вкладывал Рабинер в слово, оскорбляющее Кирьякова - да и любого натурала, если бы оно было произнесено в его адрес - всем понятно.
      Он хотел Кирьякова оскорбить и унизить.
      За что и получил по своей наглой морде.
      По мне так ему маловато Киря засветил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ 18 июля 2018, 19:54

      А тутти,
      аванти,
      Массимо Каррера!
      А ну ка,
      давайте
      отп*здим Рабинера.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > uBaH_ 18 июля 2018, 19:58

      ой хорошо..

      душевненько)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20924

      derrik2000 18 июля 2018, 19:53

      А Кирьяков подаст на жидёнка в суд иск за "ПИ**РАСА"! )))))))))))))))
      Интересно, КОГО суд поддержит?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 18 июля 2018, 19:51

      Рабинер – о драке с Кирьяковым: «Он намного превосходит меня в весовой категории. Ряху-то отъел ой-ой-ой. Я же держу себя в форме»

      Готовь второй глазик Ч М О

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11