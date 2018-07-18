«Тоттенхэм» заинтересован в приглашении Павара

Вот оно доказательство бездарности руководства Лилля. Такого игрока упустили. А вот руководству Штутгарта - зачёт. Качественная селекционная работа.
Защитник «Штутгарта» Бенжамин Павар может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.
В услугах футболиста сборной Франции заинтересован «Тоттенхэм». Ранее сообщалось, что к футболисту присматриваются в «ПСЖ», «Баварии» и «Атлетико».
Действующий контракт чемпиона мира с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В нем прописана сумма отступных, которая зафиксирована на отметке в 35 миллионов евро.