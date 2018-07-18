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    «Тоттенхэм» заинтересован в приглашении Павара

    Защитник «Штутгарта» Бенжамин Павар может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

    В услугах футболиста сборной Франции заинтересован «Тоттенхэм». Ранее сообщалось, что к футболисту присматриваются в «ПСЖ», «Баварии» и «Атлетико».

    Действующий контракт чемпиона мира с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В нем прописана сумма отступных, которая зафиксирована на отметке в 35 миллионов евро.

    Источник: Teamtalk

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    18.07.2018 10:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 18 июля 2018, 11:13

      Вот оно доказательство бездарности руководства Лилля. Такого игрока упустили. А вот руководству Штутгарта - зачёт. Качественная селекционная работа.

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      Рейтинг: +169

      TY13R 18 июля 2018, 10:49

      Повезло Штутгарте, топы готовы любые бабки отдать за него...

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