«Аль-Наср» заплатит за трансфер Мусы 45 миллионов

Нападающий «Лестера» и сборной Нигерии Ахмед Муса близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает LeicesterMercury.

Накануне стало известно, что в его услугах заинтересован местный «Аль-Наср». Клуб рассчитывает выкупить трансфер нигерийца за 45 миллионов евро. Условия личного контракта не сообщаются, но по некоторым данным Муса может стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом.

С января этого года Муса выступал в составе ЦСКА на правах аренды. Два года назад «Лестер» купил Мусу у столичного клуба за 18 миллионов евро.