Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Наср» заплатит за трансфер Мусы 45 миллионов

18 июля 2018, 06:31
10

Нападающий «Лестера» и сборной Нигерии Ахмед Муса близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает LeicesterMercury.

Накануне стало известно, что в его услугах заинтересован местный «Аль-Наср». Клуб рассчитывает выкупить трансфер нигерийца за 45 миллионов евро. Условия личного контракта не сообщаются, но по некоторым данным Муса может стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом.

С января этого года Муса выступал в составе ЦСКА на правах аренды. Два года назад «Лестер» купил Мусу у столичного клуба за 18 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Трансферы Лестер ЦСКА Муса Ахмед
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
T_REX
1531885280
На год максимум и в последнее время все бегут из Катара и Аравии
Ответить
Рубик Докоян
1531886496
Он более привычен к климату и укладу жизни в этих странах чем европейцы. Поэтому может контракт и отработать, тем более такой.
Ответить
САНЁК17
1531888621
Нет он хочет ЦСКА
Ответить
dak180990
1531888631
45 лямов это превышено, и жалко
Ответить
Lester84
1531889032
И для этого Аль-Нусра ему в ЦСКА карьеру реанимировали??))
Ответить
Dominator777
1531890549
Для Лестера - это приоритетный вариант, так как за Мусу такие деньги другие клубы не заплатят, а для Мусы - хороший денежный контракт на год-два, а затем - в ЦСКА набирать форму, играть и заканчивать карьеру.
Ответить
Всем привет, я тут время
1531890957
Превосходное завершение карьеры...во второсортном чемпионате за бабки...разочаровал(((
Ответить
VIPded
1531898422
Гинер и с саудитами договорился как-то? )))
Ответить
Nerlinger
1531898834
ЦСКА тоже только в азию продавать надо
Ответить
Челнинец
1531908502
Что то он рано решил завязать с карьерой)
Ответить
Главные новости
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
1
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
2
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Все новости
Все новости
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
Вчера, 19:28
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
Вчера, 18:35
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
Вчера, 11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+