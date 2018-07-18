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    «Аль-Наср» заплатит за трансфер Мусы 45 миллионов

    Нападающий «Лестера» и сборной Нигерии Ахмед Муса близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает LeicesterMercury.

    Накануне стало известно, что в его услугах заинтересован местный «Аль-Наср». Клуб рассчитывает выкупить трансфер нигерийца за 45 миллионов евро. Условия личного контракта не сообщаются, но по некоторым данным Муса может стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом.

    С января этого года Муса выступал в составе ЦСКА на правах аренды. Два года назад «Лестер» купил Мусу у столичного клуба за 18 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2018 06:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2546

      Челнинец 18 июля 2018, 13:08

      Что то он рано решил завязать с карьерой)

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 июля 2018, 10:27

      ЦСКА тоже только в азию продавать надо

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 июля 2018, 10:20

      Гинер и с саудитами договорился как-то? )))

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 18 июля 2018, 08:15

      Превосходное завершение карьеры...во второсортном чемпионате за бабки...разочаровал(((

      3
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 18 июля 2018, 08:09

      Для Лестера - это приоритетный вариант, так как за Мусу такие деньги другие клубы не заплатят, а для Мусы - хороший денежный контракт на год-два, а затем - в ЦСКА набирать форму, играть и заканчивать карьеру.

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 июля 2018, 07:43

      И для этого Аль-Нусра ему в ЦСКА карьеру реанимировали??))

      2
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      Рейтинг: +44

      dak180990 18 июля 2018, 07:37

      45 лямов это превышено, и жалко

      0
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 18 июля 2018, 07:37

      Нет он хочет ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 07:01

      Он более привычен к климату и укладу жизни в этих странах чем европейцы. Поэтому может контракт и отработать, тем более такой.

      3
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      Рейтинг: +545

      T_REX 18 июля 2018, 06:41

      На год максимум и в последнее время все бегут из Катара и Аравии

      0
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