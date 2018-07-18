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    Малком обойдется «Эвертону» в 30 миллионов

    Нападающий «Бордо» Малком может перейти в клуб английской Премьер-лиги.

    В услугах бразильца заинтересовано несколько команд, в числе которых называли «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Теперь к этому списку добавился «Эвертон».

    Мерсисайдцы ведут переговоры со своими французскими коллегами, они близки к завершению. Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов фунтов плюс бонусы. Игроку предложен оклад 80 тысяч в неделю.

    Источник: Skysports

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    18.07.2018 06:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 июля 2018, 07:27

      Клубы АПЛ всегда щедры на покупки, даже записные аутсайдеры. Правда, не сказать, что это им помогает добиться каких-то серьёзных результатов.

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