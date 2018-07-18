Малком обойдется «Эвертону» в 30 миллионов

Нападающий «Бордо» Малком может перейти в клуб английской Премьер-лиги.

В услугах бразильца заинтересовано несколько команд, в числе которых называли «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Теперь к этому списку добавился «Эвертон».

Мерсисайдцы ведут переговоры со своими французскими коллегами, они близки к завершению. Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов фунтов плюс бонусы. Игроку предложен оклад 80 тысяч в неделю.