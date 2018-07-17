ФНЛ. «Чертаново» в дебютном матче сыграл вничью с «Ротором»

"Чертаново" просто до игры проиграло "Ротору". Будь они чуть смелее, "Ротору" было бы не сдобровать. Можно сослаться на несыгранность нового состава команды и надеяться на лучшие матчи впереди.
Состоялся очередной матч первого тура ФНЛ: «Чертаново» принимал «Ротор». Гости забили первыми, но сохранить преимущество не сумели. Ничью москвичам принес гол Антона Зиньковского с пенальти.
За волгоградцев отличился Андрей Мязин – воспитанник местного футбола.
Первенство ФНЛ. 1-й тур
Чертаново (Москва) – Ротор (Волгоград) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Мязин, 20; 1:1 – Зиньковский, 51 (с пенальти).