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    ФНЛ. «Чертаново» в дебютном матче сыграл вничью с «Ротором»

    Состоялся очередной матч первого тура ФНЛ: «Чертаново» принимал «Ротор». Гости забили первыми, но сохранить преимущество не сумели. Ничью москвичам принес гол Антона Зиньковского с пенальти.

    За волгоградцев отличился Андрей Мязин – воспитанник местного футбола.

    Первенство ФНЛ. 1-й тур

    Чертаново (Москва) – Ротор (Волгоград) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мязин, 20; 1:1 – Зиньковский, 51 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2018 21:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +261

      salexeich 18 июля 2018, 00:58

      "Чертаново" просто до игры проиграло "Ротору". Будь они чуть смелее, "Ротору" было бы не сдобровать. Можно сослаться на несыгранность нового состава команды и надеяться на лучшие матчи впереди.

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 17 июля 2018, 22:29

      Самый лучший клуб на юге, это Ротор Волгоград, лалала лалала лалала ла ла

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