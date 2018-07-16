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    «Фламенго» может включить 17-летнего форварда в сделку с ЦСКА по Витиньо

    Нападающий «Фламенго» Линкольн Корреа может перейти в ЦСКА в рамках сделки по Витиньо.

    Как сообщает Eu Rio, бразильский клуб согласовал с форвардом москвичей пятилетний контракт с зарплатой 170 тысяч евро в месяц. Кроме того, футболист получит примерно 4,5 миллиона евро в качестве подписного бонуса, который разобьют на несколько платежей.

    ЦСКА не намерен продавать Витиньо дешевле чем за 10 миллионов евро. «Фламенго» может включить в сделку 17-летнего Корреа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2018 15:49
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 июля 2018, 11:01

      Они полагают что этот 17 летний паренёк потянт на 5.5 млн. недостающих до 10 ?

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 17 июля 2018, 02:48

      и Витиньё бестолковый, а кто играть то будет...

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 16 июля 2018, 21:10

      Надо соглашаться если не утка!

      1
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      Рейтинг: +545

      T_REX 16 июля 2018, 18:26

      Надо соглашаться, может этот парень 2й Вагнер Лав

      2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 16 июля 2018, 17:52

      Посмотрел нарезки, парень-то хорош! Кстати, его цена на ТМ 5М европейских денег

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 16 июля 2018, 16:27

      А смысл подсовывать нам непонятного кота в мешке? У нас и так уже были молодые Страндберг и Алиев. Толку от них было никакого

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 16 июля 2018, 16:25

      Витиньо в ЦСКА оставляет достаточно не однозначное впечатление , с одной стороны виден определенный талант , но с другой он никак не может его реализовать , скорей всего ЦСКА то ,что называется не его команда такое в футболе бывает часто , так что если ЦСКА его продаст за 10 млн. да ещё получит молодого таланта , то это будет хороший расклад для всех , я думаю.

      6
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > hevbn 28 16 июля 2018, 16:29

      Если бы это был молодой талант (а в 17 лет обычно уже видно талантливый игрок или нет), то его бы за бесплатно как часть сделки не отдали, тем более жадные до денег бразилы

      4
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Lester84 16 июля 2018, 16:39

      При этом стоит сказать, что это за фрукт - Линкольн Корреа. И он на удивление интересный и качественный для своих 17 персонаж. Так что ваше подозрение полностью оправдано - тут что-то не так

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Майор Дзагоев 16 июля 2018, 23:10

      Может, этот Линкольн просто гниловат как парень?! Как тот, в честь кого он назван... Ведь массы и сегодня считают Авраама Линкольна освободителем Америки от рабства... Вот только вся беда в том, что к Гражданской войне рабство, по сути, имело очень косвенное отношение. И пример характерный: лидер конфедератов генерал Ли освободил всех своих рабов ещё до начала войны, а Линкольн - после её окончания! Когда был принят закон! Не раньше... :-)))

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > cska-62 17 июля 2018, 09:05

      А вы успешны в исторических юморесках) Кто знает, быть может, и так. Быть может, какие-то конфликты между игроком или клубом или агентом и клубом. Масса причин может быть для такого желание "Фламенго". А как игрок парень очень хорош

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Майор Дзагоев 17 июля 2018, 16:42

      Это не "историческая юмореска". Это никем специально не скрываемые факты. Среди них и настоящие причины Гражданской войны в США. Просто население ничего не желает знать и изучать! И ждёт всегда очередную порцию лжи от средств массовой ДЕЗинформации.
      Согласен, там явно дело не в игровых качествах этого 17-летнего парня. Там что-то ещё... Увы, бывает, что и весьма существенное. Хуже всего - проблемы с психикой уже в рамках психиатрии!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > cska-62 17 июля 2018, 17:00

      Нет, юмореской было сравнение двух Линкольнов) А про факты вы абсолютно правы

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