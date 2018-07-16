«Фламенго» может включить 17-летнего форварда в сделку с ЦСКА по Витиньо

Они полагают что этот 17 летний паренёк потянт на 5.5 млн. недостающих до 10 ?
Нападающий «Фламенго» Линкольн Корреа может перейти в ЦСКА в рамках сделки по Витиньо.
Как сообщает Eu Rio, бразильский клуб согласовал с форвардом москвичей пятилетний контракт с зарплатой 170 тысяч евро в месяц. Кроме того, футболист получит примерно 4,5 миллиона евро в качестве подписного бонуса, который разобьют на несколько платежей.
ЦСКА не намерен продавать Витиньо дешевле чем за 10 миллионов евро. «Фламенго» может включить в сделку 17-летнего Корреа.