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    Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018. Черышев – второй

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018. Форвард забил шесть голов.

    Второе место разделили Денис Черышев, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Ромелу Лукаку (все – четыре мяча).

    Три гола в составе сборной России забил Артем Дзюба.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: ФИФА

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    15.07.2018 20:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 09:47

      приятно что наш Денис на втором месте на ряду с такими мастерами. ну а Кейн безусловно заслуженно признан лучшим бомбардиром.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 июля 2018, 01:41

      За-то Смолов не забил пенальти так же, как и Криштиано Роналду и Месси.)))
      Смолов среди звёзд.)))

      1
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 15 июля 2018, 22:05

      Черышеву поздравления!

      2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 июля 2018, 21:56

      Денис Черышев порадовал 4мя забитыми мячами.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 июля 2018, 21:19

      Тот неловкий момент когда 6 голов слишком много и надо давать за 4

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 15 июля 2018, 20:52

      Брежнев прибежал вторым, Никсон - предпоследним. ) Бомбардирская гонка не очень на этом ЧМ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 июля 2018, 20:20

      Позорный лучший бомбардир конечно, но в этом году все достаточно ровно было - никто конкретно как бомбардир не блистал в плэй офф

      4
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      Рейтинг: +139

      Антон Л > panmon 15 июля 2018, 20:25

      Не говори! Сколько он забил с пенальти? 3. Плюс гол, отлетевший от него случайно. Итого - 2 с игры.
      В 94 году все смеялись, когда лучшим бомбардиром стал Саленко, забивший 5 голов в одном ничего не значащем матче Камеруну.

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 15 июля 2018, 20:18

      Денис среди звезд! Потрясающий результат Дениса, учитывая те сборные, которые каждый из бомбардиров представляет. Одно дело забивать играя за Францию/Англию/Бельгию/Португалию. Другое - за Россию. Красавец!

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Ronaldinho R10 15 июля 2018, 21:43

      Да, Черышев второй по результативности!Но надо учесть, он обучался футболу в Испании и играет там за один из сильнейших клубов этой страны!К тому же, он был единственным "иностранцем"в нашей сборной, никто из нашего чемпионата такого результата не достиг, да и вряд ли сможет достичь-детско-юношеский футбол у нас "хромает"

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ZENIT-59 16 июля 2018, 01:38

      Но, Дзюба-то забил три. Тем более, что с саудитами он вышел на 15 минут.)))

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