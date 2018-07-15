Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018. Черышев – второй

приятно что наш Денис на втором месте на ряду с такими мастерами. ну а Кейн безусловно заслуженно признан лучшим бомбардиром.
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018. Форвард забил шесть голов.
Второе место разделили Денис Черышев, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Ромелу Лукаку (все – четыре мяча).
Три гола в составе сборной России забил Артем Дзюба.
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— Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 15 июля 2018 г.
Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!